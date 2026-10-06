Tây Ninh: Bộ đội, thanh niên giúp dân gặt lúa "chạy lũ"

Trong hai ngày 5 và 6-10, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thuận Bình và Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) hỗ trợ người dân xã Bình Thành thu hoạch lúa bị ngập do nước lũ dâng cao.

Nhiều ngày qua, mưa lớn kèm lũ từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông, kênh rạch dâng cao, tràn đồng. Tại xã Bình Thành, hàng chục ha lúa chín, chuẩn bị thu hoạch, bị ngập sâu. Một số nơi, nước dâng hơn 2m, gây khó khăn cho việc thu hoạch và nguy cơ thiệt hại lớn.

Trước tình hình này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các đơn vị huy động lực lượng hỗ trợ nông dân. Các lực lượng quân sự, công an, đoàn viên thanh niên địa phương phối hợp hỗ trợ người dân nhanh chóng thu hoạch lúa, hoa màu vụ Thu Đông.

Nước ngập sâu khiến việc gặt lúa gặp nhiều khó khăn

Anh Nguyễn Thạch Hoàng Duy (xã Bình Thành) cho biết, lúa đã đến kỳ thu hoạch nhưng nước lên nhanh quá, gia đình không thể tự thu hoạch hết. Có bộ đội và các lực lượng đến giúp, gia đình tránh được nguy cơ mất trắng.

Theo báo cáo của Sở NN-MT tỉnh Tây Ninh, trước diễn biến mưa lũ phức tạp, ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương, người dân thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo, chủ động bảo vệ diện tích sản xuất; đối với những diện tích lúa đã đến kỳ thu hoạch, cần chủ động phương án thu hoạch phù hợp, nhất là tại khu vực trũng thấp, có nguy cơ ngập sâu, nhằm hạn chế thiệt hại nếu nước tiếp tục dâng.

>> Hình ảnh bộ đội, đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh thu hoạch lúa:

Do nước dâng cao, lực lượng phải sử dụng xuồng để thu hoạch

Có khu vực, nước dâng cao cả mét

Lúa sau thu hoạch được tập kết tại khu vực cao ráo

QUANG VINH