Chiều tối nay TPHCM có thể mưa, triều cường gây ngập

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, trong 2 ngày đầu tuần (28 và 29-9), TPHCM và Nam bộ phổ biến nắng vào buổi sáng; mưa dông có khả năng xuất hiện từ đầu giờ chiều, tập trung nhiều vào chiều tối.

Hôm nay 28-9, khu vực trung tâm và phía Bắc TPHCM có khả năng xuất hiện mưa dông. Từ sau 16 giờ đến tối, phía Bắc thành phố có thể có mưa vừa đến mưa to. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

Chiều nay, khu vực phía Bắc TP Đồng Nai và các tỉnh dọc biên giới cũng có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to.

Mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập cục bộ tại phường Thủ Dầu Một (TPHCM) ngày 13-9. Ảnh: DUY TRẦN

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông, kênh rạch khu vực TPHCM tiếp tục lên trong 2-3 ngày tới, sau đó xuống chậm. Đỉnh triều có khả năng xuất hiện từ ngày 28 đến 30-9, trong khung giờ 6-8 giờ và 17-19 giờ.

Mực nước tại trạm Phú An, Nhà Bè dự báo đạt 1,60-1,65m, xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3 khoảng 0,05m; tại trạm Thủ Dầu Một đạt 1,75-1,85m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,15-0,25m.

Ngày 28-9, TPHCM tiếp tục có mưa dông, đề phòng lốc xoáy, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn kết hợp triều cường có thể gây ngập vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, khu vực ven biển Nam bộ đang trong kỳ triều cường cao. Từ ngày 28-9 đến 3-10, triều duy trì ở mức cao, có thể gây ngập tại các vùng trũng thấp, ven sông và ven biển. Triều cường cũng làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông ở Nam bộ. Tại Bắc bộ và Trung bộ, thời tiết ổn định, không có mưa lớn, nền nhiệt tăng. Bắc bộ hôm nay chủ yếu ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

PHÚC HẬU - MINH HẢI