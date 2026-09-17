Xã hội

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 50 dự án luật, nghị quyết

SGGPO

Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa và dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) được bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành nghị quyết điều chỉnh chương trình lập pháp. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành nghị quyết điều chỉnh chương trình lập pháp. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI

Theo Nghị quyết số 18/2026/UBTVQH16 đã được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành, các dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) được trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10-2026) theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Cũng theo nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) quyết nghị sẽ xem xét, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với các dự án: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2025/UBTVQH15 của UBTVQH về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội; Nghị quyết của UBTVQH thay thế Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 của UBTVQH quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND...

Các dự án: Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động sẽ được trình UBTVQH cho ý kiến ngay tại phiên họp tháng 9.

Như vậy, dự kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua và cho ý kiến khoảng 50 dự án luật, nghị quyết.

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ANH PHƯƠNG

Từ khóa

Kỳ họp Quốc hội khóa XVI dự án luật nghị quyết Chủ tịch Quốc hội ban hành

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