Samsung bổ sung bộ sưu tập từ Bảo tàng Louvre vào Samsung Art Store

Samsung Electronics công bố bổ sung 34 tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn mới từ bộ sưu tập của Bảo tàng Louvre vào Samsung Art Store lần đầu tiên, nâng tổng số tác phẩm của một trong những bảo tàng danh tiếng nhất thế giới trên nền tảng này lên 51 kiệt tác, dành cho người dùng Samsung Art Store trên toàn cầu.

Kiệt tác “Portrait of Lisa Gherardini, wife of Francesco del Giocondo, known as the Mona Lisa or La Gioconda” (1503–1519) của Leonardo da Vinci hiển thị trên TV The Frame.

Bộ sưu tập bao gồm bức tranh Mona Lisa của Leonardo da Vinci cùng nhiều tác phẩm nổi tiếng khác của Bảo tàng Louvre, mang đến cho người dùng cơ hội thưởng thức hàng thế kỷ nghệ thuật thông qua các dòng TV nghệ thuật Samsung như Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED, The Frame.

Bộ sưu tập quy tụ nhiều kiệt tác nổi tiếng của Bảo tàng Louvre như “Liberty Leading the People” của Eugène Delacroix, “The Wedding Feast at Cana” của Paolo Veronese và “La Grande Odalisque” của Jean-Auguste-Dominique Ingres. Bên cạnh đó là các tác phẩm của những danh họa châu Âu lừng danh như Caravaggio và Jacques-Louis David, cùng những đại diện tiêu biểu của trường phái hội họa Tân Cổ điển và Hàn lâm Pháp, bao gồm “Greek Women at the Fountain” của Dominique Papety và “Orpheus and Eurydice” của Nicolas Poussin, đánh dấu bước mở rộng đáng kể cho bộ sưu tập nghệ thuật số được tuyển chọn của Samsung.

“Greek Women at the Fountain” (khoảng năm 1841) của Dominique Papety hiển thị trên Samsung OLED S95H.

Ông Guillaume Rault, Phó Chủ tịch Ngành hàng Điện tử Tiêu dùng, Samsung Electronics France, chia sẻ: “Bảo tàng Louvre là biểu tượng cho những giá trị tinh hoa của nghệ thuật và di sản văn hóa Pháp. Chúng tôi tự hào đưa những kiệt tác này vượt ra ngoài không gian bảo tàng để đến với hàng triệu ngôi nhà trên khắp thế giới thông qua các dòng TV nghệ thuật Samsung”.

Samsung Art Store đã mang đến cho người đăng ký quyền truy cập vào thư viện nghệ thuật được tuyển chọn từ các bảo tàng và nghệ sĩ hàng đầu trên toàn thế giới. Có mặt trên các dòng TV nghệ thuật Samsung, dịch vụ cho phép người dùng khám phá hơn 5.000 tác phẩm nghệ thuật và thưởng thức những kiệt tác bảo tàng ngay tại không gian sống của mình. Bộ sưu tập từ Bảo tàng Louvre hiện đã chính thức được cung cấp trên toàn cầu thông qua Samsung Art Store.

KIM THANH