Dùng Garmin Forerunner 570 như một “chuyên gia”

Garmin Forerunner 570 Watch tích hợp các tính năng hỗ trợ lập kế hoạch, theo dõi hiệu suất và đánh giá mức độ sẵn sàng, giúp runner chuẩn bị bài bản hơn cho những cự ly dài hơn.

Với Forerunner 570 trên tay, người dùng tự tin cho các kế hoạch chạy bộ của chính mình.

Với nhiều runner, chinh phục bán marathon (21 km) tại các giải chạy đơn cử như Garmin Run Vietnam 2026 có thể là cột mốc đáng mong đợi sau khi đã quen với 5 km hoặc 10km. Tuy nhiên, chuyển từ 10km lên 21km không đơn thuần là chạy thêm 11km.

Khi thời gian vận động kéo dài, người chạy cần thay đổi cách xây dựng lịch tập, kiểm soát tốc độ, phân bổ sức và dành thời gian nghỉ ngơi phù hợp. Vì vậy, bước tiến từ 10 km đến 21 km không chỉ nằm ở việc chạy xa hơn, mà còn ở cách chuẩn bị có chiến lược hơn.

Với người chạy bộ, đồng hồ thông minh là thiết bị nên có để đo lường các chỉ số của cơ thể.

Nếu ở 10km, runner có thể tập trung nhiều hơn vào việc duy trì tốc độ mục tiêu, thì ở 21km, khả năng phân bổ sức hợp lý trong suốt quãng đường trở nên quan trọng hơn. Đó là lý do các runner hiện đại ưu tiên sử dụng các thiết bị đeo thông minh hỗ trợ theo dõi dữ liệu liên tục, trong đó Garmin Forerunner 570 Watch là lựa chọn nổi bật để cụ thể hóa mọi chiến lược tốc độ.

Thiết bị cung cấp dữ liệu pace và nhịp tim được cập nhật theo thời gian thực, giúp người chạy theo dõi diễn biến của buổi chạy ngay trên cổ tay. Với PacePro, người chạy có thể xây dựng chiến lược pace dựa trên đặc điểm của cung đường, từ đó chủ động hơn trong việc phân bổ sức cho ngày thi đấu.

Trên Garmin Forerunner 570, người dùng chủ động lên kế hoạch luyện tập cho mình.

Mục tiêu không phải là chạy nhanh nhất ở những kilomet đầu tiên, mà là tìm được chiến lược có thể duy trì cho đến đích. Tuy nhiên, để có thể thực thi trơn tru chiến lược đó trong ngày thi đấu, mọi thứ cần được bắt đầu từ sự chuẩn bị bài bản trong nhiều tuần trước race. Để hoàn thành 21 km, những buổi long run là cần thiết, nhưng đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Runner cần từng bước xây dựng nền tảng thông qua sự kết hợp giữa các buổi chạy nhẹ, bài tập chất lượng và những giai đoạn tăng tải phù hợp.

Trên thiết bị Forerunner 570, Daily Suggested Workouts đưa ra các đề xuất tập luyện dựa trên dữ liệu về hiệu suất, lịch sử vận động và trạng thái phục hồi. Các đề xuất có thể thay đổi theo quá trình tập luyện, giúp runner có thêm cơ sở để lựa chọn bài tập phù hợp với tình trạng hiện tại.

Chỉ số như VO2 max cũng giúp người chạy theo dõi sự thay đổi về khả năng thể chất theo thời gian

Trong quá trình này, các chỉ số như VO2 max cũng giúp người chạy theo dõi sự thay đổi về khả năng thể chất theo thời gian. Thay vì chỉ nhìn vào việc hôm nay đã chạy được bao nhiêu kilomet, runner có thể quan sát tiến trình dài hạn và hiểu liệu cơ thể đang dần thích nghi với khối lượng vận động hay không.

Nâng cự ly vì thế không nhất thiết đồng nghĩa với việc ngày nào cũng chạy nhiều hơn, mà là tích lũy đúng cách để cơ thể từng bước sẵn sàng cho thử thách lớn hơn.

Khi khối lượng tập luyện tăng lên, nghỉ ngơi không còn là khoảng thời gian “không tập”, mà trở thành một phần của chiến lược. Sau một chuỗi buổi tập có cường độ cao, cố gắng hoàn thành long run bằng mọi giá khi cơ thể chưa sẵn sàng có thể không mang lại hiệu quả như mong muốn. Trong những thời điểm đó, giảm cường độ hoặc dành thêm thời gian phục hồi có thể là lựa chọn phù hợp hơn.

Garmin Forerunner 570 cung cấp chi tiết về nhịp tim của người chạy bộ.

Recovery Time trên Forerunner 570 cung cấp thông tin tham khảo về khoảng thời gian cần thiết trước khi cơ thể được đánh giá là sẵn sàng cho một buổi tập nặng tiếp theo. Trong khi đó, Training Readiness mang đến góc nhìn tổng quan hơn về mức độ sẵn sàng mỗi ngày, dựa trên nhiều yếu tố như giấc ngủ, HRV, thời gian phục hồi và tải tập luyện.

Khi kết hợp những dữ liệu này với kết quả của từng buổi chạy, runner có thêm cơ sở để cân nhắc hôm nay nên tập gì, duy trì cường độ ra sao và khi nào nên ưu tiên nghỉ ngơi. Bởi tiến bộ không chỉ đến từ những buổi tập được hoàn thành, mà còn từ khả năng phục hồi để sẵn sàng tiếp tục hành trình phía trước.

Với người đã quen với 5 km, 10 km có thể là bước tiến phù hợp để xây dựng thêm sức bền và cải thiện khả năng kiểm soát pace. Trong khi đó, 21 km phù hợp hơn với những runner đã có nền tảng chạy ổn định và sẵn sàng đầu tư nhiều hơn cho quá trình tích lũy thể chất, phục hồi và chiến lược ngày thi đấu.

Thay vì lựa chọn cự ly chỉ dựa trên mong muốn chạy xa hơn, mỗi người có thể cân nhắc nền tảng hiện tại, lịch trình cá nhân và mức độ sẵn sàng của cơ thể để xác định cột mốc phù hợp… và với giải chạy Garmin Run Vietnam 2026 phía trước, mỗi runner có thể bắt đầu từ cự ly phù hợp với chính mình.

KIM THANH