Khoa học công nghệ

Câu chuyện công nghệ

Panasonic khởi động chương trình "Sống khỏe góp xanh 2026"

SGGPO

Panasonic Việt Nam vừa khởi động chương trình "Sống khỏe góp xanh 2026", thuộc sáng kiến toàn cầu Panasonic Green Impact, đánh dấu chặng đường 5 năm liên tiếp triển khai tại Việt Nam.

Chương trình của Panasonic hướng đến các giá trị sinh thái và phát triển môi trường bền vững.
Chương trình của Panasonic hướng đến các giá trị sinh thái và phát triển môi trường bền vững.

Với thông điệp “Tự hào kỷ lục triệu cây, triệu tác động lành”, chương trình năm nay mở rộng trọng tâm hướng đến việc củng cố chiều sâu các giá trị sinh thái và phát triển môi trường bền vững.

Sau khi sớm cán đích cột mốc trồng hơn 1 triệu cây xanh vào năm 2024, chương trình Sống khỏe góp xanh đã ghi nhận chuỗi hoạt động bao phủ diện rộng. Tính đến tháng 8-2026, chương trình đã tổ chức thành công 26 sự kiện trồng cây thực địa tại 25 khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia thuộc 20 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong giai đoạn mới kéo dài từ ngày 1-9 đến 31-3-2027, Panasonic tiếp tục gắn kết hành vi mua sắm của người tiêu dùng với mục tiêu bảo vệ môi trường. Theo đó, với mỗi sản phẩm được bán ra trên trang thương mại điện tử club.panasonic.com, hãng sẽ trồng thêm 1 cây xanh vào thảm thực vật rừng Việt Nam. Bên cạnh đó, chương trình triển khai cơ chế “Tuần lễ Xanh” định kỳ một tuần mỗi tháng (từ tháng 9-2026 đến tháng 1-2027), nhân năm lần mức đóng góp với 5 cây xanh được trồng cho mỗi sản phẩm bán ra.

Chương trình "Sống khỏe góp xanh 2026" tập trung đo lường và lan tỏa bộ 5 tác động môi trường cụ thể. Các tác động này bao gồm: phục hồi rừng tự nhiên cải thiện chất lượng không khí; củng cố vành đai rừng phòng hộ ven biển hạn chế xâm nhập mặn; phòng hộ rừng đầu nguồn giữ đất và nguồn nước; bảo tồn đa dạng sinh học; và tạo sinh kế xanh, việc làm bền vững cho dân bản địa.

Đồng thời, chương trình tiếp tục duy trì các hoạt động trải nghiệm thực tế dành cho thế hệ trẻ (Gen Z) nhằm lan tỏa thói quen sống xanh và kết nối cộng đồng hành động vì thiên nhiên.

BÌNH LÂM

Từ khóa

Bảo tồn thiên nhiên Panasonic Rừng đầu nguồn Vườn quốc gia Thảm thực vật Dân bản xứ Cán đích Cây xanh Phòng hộ Thực địa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn