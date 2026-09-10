Panasonic khởi động chương trình "Sống khỏe góp xanh 2026"

Chương trình của Panasonic hướng đến các giá trị sinh thái và phát triển môi trường bền vững.

Với thông điệp “Tự hào kỷ lục triệu cây, triệu tác động lành”, chương trình năm nay mở rộng trọng tâm hướng đến việc củng cố chiều sâu các giá trị sinh thái và phát triển môi trường bền vững.

Sau khi sớm cán đích cột mốc trồng hơn 1 triệu cây xanh vào năm 2024, chương trình Sống khỏe góp xanh đã ghi nhận chuỗi hoạt động bao phủ diện rộng. Tính đến tháng 8-2026, chương trình đã tổ chức thành công 26 sự kiện trồng cây thực địa tại 25 khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia thuộc 20 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong giai đoạn mới kéo dài từ ngày 1-9 đến 31-3-2027, Panasonic tiếp tục gắn kết hành vi mua sắm của người tiêu dùng với mục tiêu bảo vệ môi trường. Theo đó, với mỗi sản phẩm được bán ra trên trang thương mại điện tử club.panasonic.com, hãng sẽ trồng thêm 1 cây xanh vào thảm thực vật rừng Việt Nam. Bên cạnh đó, chương trình triển khai cơ chế “Tuần lễ Xanh” định kỳ một tuần mỗi tháng (từ tháng 9-2026 đến tháng 1-2027), nhân năm lần mức đóng góp với 5 cây xanh được trồng cho mỗi sản phẩm bán ra.

Chương trình "Sống khỏe góp xanh 2026" tập trung đo lường và lan tỏa bộ 5 tác động môi trường cụ thể. Các tác động này bao gồm: phục hồi rừng tự nhiên cải thiện chất lượng không khí; củng cố vành đai rừng phòng hộ ven biển hạn chế xâm nhập mặn; phòng hộ rừng đầu nguồn giữ đất và nguồn nước; bảo tồn đa dạng sinh học; và tạo sinh kế xanh, việc làm bền vững cho dân bản địa.

Đồng thời, chương trình tiếp tục duy trì các hoạt động trải nghiệm thực tế dành cho thế hệ trẻ (Gen Z) nhằm lan tỏa thói quen sống xanh và kết nối cộng đồng hành động vì thiên nhiên.

BÌNH LÂM