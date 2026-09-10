Smartphone gập định hình tương lai của điện thoại cao cấp

Điện thoại gập đang chứng minh là hình thái tất yếu của smartphone trong thập kỷ mới.

Từ những hoài nghi ban đầu vào năm 2019, sau 7 năm thương mại hóa với 8 thế hệ, điện thoại gập đang dần định hình lại hoàn toàn tiêu chuẩn của một chiếc smartphone cao cấp (flagship). Dẫn đầu cuộc cách mạng này, Samsung đã chứng minh thiết kế gập không phải là trào lưu nhất thời, mà là giải pháp công nghệ của tương lai.

Trong khi thị trường suốt một thập kỷ chật vật với bài toán "kéo giãn" kích thước màn hình trên thiết kế dạng thanh truyền thống, Samsung chọn một lối đi riêng. Hãng đổ nguồn lực khổng lồ vào R&D để phát triển vật liệu mới như kính siêu mỏng (UTG) và các cơ chế bản lề phức tạp.

Từ bản thương mại đầu tiên với nhiều khuyết điểm, đến nay, công nghệ màn hình gập đã đạt độ chín muồi: bản lề ẩn, khả năng chống nước và nếp gấp màn hình gần như "vô hình". Sự kiên định giải quyết các giới hạn phần cứng này đã thuyết phục được những khách hàng khó tính nhất.

Nếp gấp màn hình trên thiết bị Samsung thế hệ mới nhất đã “vô hình”

Theo Counterpoint Research, thị trường smartphone gập toàn cầu dự kiến xuất xưởng 22 triệu máy vào năm 2026 (tăng trưởng 20-21%), trong đó Samsung dự kiến chiếm lĩnh 32% thị phần.

Với thế hệ Galaxy Z8 Series vừa ra mắt ngày 22-7, hãng ghi nhận lượng đặt trước tăng vọt: gấp 2,4 lần tại Việt Nam và hơn 30% trên toàn cầu so với thế hệ tiền nhiệm. Đáng chú ý, thị trường đã đủ trưởng thành để Samsung lần đầu tiên phân mảnh dòng sản phẩm thành 3 phiên bản chuyên biệt, tối ưu cho từng nhu cầu sử dụng của người dùng.

Cụ thể, Galaxy Z Fold8 Ultra tối ưu hóa không gian hiển thị và hiệu suất đa nhiệm vươn tầm máy tính bảng; Galaxy Z Fold8 mang thiết kế gập ngang nhỏ gọn, tỷ lệ màn hình 4:3 tối ưu cho việc đọc và giải trí mạng xã hội; trong khi đó, Galaxy Z Flip8 giữ kiểu dáng gập dọc vỏ sò thời trang, tối ưu cầm nắm và thể hiện cá tính riêng.

Samsung cho ra đời nhiều sản phẩm smartphone gập

Smartphone gập ngày nay không chỉ dừng lại ở tính độc đáo. Nó đáp ứng hoàn hảo nhu cầu đa nhiệm liên tục của người dùng hiện đại: từ làm việc, giải trí, sáng tạo nội dung đến thanh toán không chạm…

Sự mỏng nhẹ, bền bỉ và tính thực dụng của thiết bị gập hiện tại đang thúc đẩy mạnh mẽ làn sóng chuyển đổi từ những người dùng điện thoại thanh truyền thống.

"Người tiêu dùng trẻ không đón nhận công nghệ chỉ vì sự mới lạ nhất thời. Họ chỉ thực sự chuyển đổi khi một trải nghiệm mới tạo ra bước tiến rõ rệt cho cuộc sống hàng ngày", ông Simon Sim, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc ngành hàng Trải nghiệm Di động Samsung chia sẻ.

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