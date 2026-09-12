Phẫu thuật thành công cho người bệnh Campuchia bị vẹo cột sống cực nặng

Một người bệnh 18 tuổi, quốc tịch Campuchia bị vẹo cột sống cực nặng (76 độ), gù nghiêm trọng vừa được các các bác sĩ Việt Nam phẫu thuật thành công.

Phim chụp Xquang của nữ người bệnh Campuchia với chẩn đoán vẹo cột sống ở mức cực nặng (Ảnh: BVCC)

Ngày 12-9, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh (TPHCM) cho biết vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho người bệnh Y.T. (18 tuổi, quốc tịch Campuchia) bị gù vẹo cột sống nghiêm trọng với mức cực đại.

Người bệnh phát hiện bị vẹo cột sống từ năm 12 tuổi, từng trải qua thời gian dài điều trị bảo tồn bằng nẹp chỉnh hình tại bệnh viện địa phương. Tuy nhiên, theo thời gian, độ gù vẹo không những không thuyên giảm mà tiến triển ngày một nặng nề.

Người bệnh đến khám tại Bệnh viện Quốc tế Minh Anh trong tình trạng dáng đi lệch rõ, hai vai mất cân bằng nghiêm trọng. Qua thăm khám, chụp X-quang toàn trục bằng hệ thống EOS ở tư thế đứng, ê-kíp phát hiện góc vẹo của bệnh nhân lên tới 76 độ kèm theo tình trạng gù rất nặng.

Người bệnh đang tập đi sau phẫu thuật (Ảnh: BVCC)

Theo BS-CK1 Võ Doãn Tiến- Khoa Ngoại Thần kinh- Cột sống, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, thông thường, vẹo cột sống từ 45 đến 50 độ trở lên chỉ định phẫu thuật. Với mức độ vẹo cực đại 76 độ, nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhân không chỉ chịu đựng sự mất cân đối về hình thể mà còn đối mặt với nguy cơ biến dạng lồng ngực, gây chèn ép tim, phổi và suy giảm nghiêm trọng chức năng hô hấp, tuần hoàn.

Các bác sĩ đã ứng dụng hệ thống theo dõi điện sinh lý thần kinh trong mổ. Thiết bị này hoạt động như một hệ thống radar cảnh báo liên tục, giám sát mọi biến đổi về vận động và cảm giác trong suốt quá trình bắt vít cũng như nắn chỉnh cột sống. Bên cạnh đó, kết hợp cùng hệ thống chụp phim định vị C-arm (hệ thống chẩn đoán hình ảnh bằng tia X, cho phép di chuyển và xoay linh hoạt xung quanh bệnh nhân để chụp và hiển thị hình ảnh giải phẫu theo thời gian thực) ngay tại bàn mổ.

Sau 5 giờ phẫu thuật đầy căng thẳng, cùng với sự phối hợp nhịp nhàng giữa ê-kíp Ngoại Thần kinh - Cột sống, Gây mê Hồi sức và các điều dưỡng cuộc phẫu thuật đã diễn ra an toàn và thành công trọn vẹn. Chỉ 2 ngày sau ca phẫu thuật phức tạp, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy, đi lại nhẹ nhàng và tự thực hiện các sinh hoạt cá nhân cơ bản.

Bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Minh Anh thăm khám, động viên người bệnh sau phẫu thuật

Theo BS-CK1 Võ Doãn Tiến, vẹo cột sống vô căn- căn bệnh thường khởi phát ở lứa tuổi dậy thì (từ 10 đến 15 tuổi) và có tỷ lệ mắc ở nữ giới cao hơn nam giới. Phụ huynh có thể chủ động theo dõi con tại nhà qua các dấu hiệu đơn giản như: cho trẻ đứng cúi người về phía trước, hai tay thả lỏng, quan sát từ phía sau xem hai vai, xương bả vai có lồi bên cao bên thấp và eo có cân bằng hay không; quan sát dáng đi của trẻ xem có bị nghiêng về một bên hoặc áo quần khi mặc có thường xuyên bị lệch hẳn sang một bên hay không. “Việc phát hiện sớm có ý nghĩa quyết định, giúp trẻ tránh được những cuộc phẫu thuật lớn khi trưởng thành”, BS-CK1 Võ Doãn Tiến khuyến cáo.

Các mốc phát hiện và điều trị vẹo cột sống Từ trên 10 độ: Được chẩn đoán là vẹo cột sống, cần bắt đầu theo dõi chuyên khoa. Từ 20 đến 40 độ: Điều trị bảo tồn bằng cách mang nẹp chỉnh hình. Việc mang nẹp cần tuân thủ đúng số giờ trong ngày và tái khám định kỳ theo chỉ định của bác sĩ để đạt hiệu quả tối ưu. Từ 45 đến 50 độ trở lên: Có chỉ định phẫu thuật. Đặc biệt, không tự ý xoa bóp, bẻ nắn ở cơ sở không có chuyên môn. Việc tập luyện vật lý trị liệu chỉ có vai trò hỗ trợ theo chỉ định của bác sĩ, không thay thế được nẹp hay phẫu thuật khi đã có chỉ định.

THÀNH SƠN