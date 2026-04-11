Cà Mau: Một trường hợp tử vong nghi mắc viêm não mô cầu

Ngày 10-4, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn ấp 6 (xã Khánh An, tỉnh Cà Mau) vừa ghi nhận 3 trường hợp nghi mắc viêm não mô cầu, trong đó có 1 trường hợp đã tử vong.

Trước đó, từ ngày 7 đến 9-4, ba bệnh nhận ngụ trên địa bàn xã Khánh An nhập viện điều trị trong tình trạng lơ mơ, kích thích, xuất hiện các chấm xuất huyết, nôn ói nhiều lần; cổ gượng; tụt huyết áp và có dấu hiệu tràn dịch màng phổi. Các bệnh nhân được chẩn theo dõi nhiễm trùng huyết, sốt xuất huyết Dengue, viêm phổi; theo dõi viêm não - màng não và sốc nhiễm khuẩn. Mẫu máu đã được gửi Viện Pasteur TPHCM để xét nghiệm.

Trong 3 bệnh nhân đang điều trị đã có một trường hợp tử vong. Đáng chú ý, 3 bệnh nhân này trước đó đều tiếp xúc với 1 trường hợp đã tử vong từ giữa tháng 3-2026 với các biểu hiện sốt cao, xuất huyết dưới da và tụt huyết áp.

Ngay sau khi phát hiện chuỗi ca bệnh, ngành y tế đã triển khai đồng loạt các biện pháp kiểm soát. Hiện chưa ghi nhận thêm ca nghi ngờ mới mắc bệnh viêm não mô cầu tại thời điểm điều tra.

Ngành chức năng vẫn duy trì trạng thái cảnh giác cao, tiếp tục theo dõi sức khỏe người tiếp xúc trong vòng 10 ngày và sẵn sàng ứng phó nếu xuất hiện diễn biến bất thường.

TẤN THÁI