Xây dựng hai cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng

Ngày 16-12, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Mai Trung Hưng cho biết, thành phố sẽ triển khai xây dựng hai cầu bộ hành qua đường Tôn Đức Thắng, đồng thời cải tạo, chỉnh trang Cầu bến B và Cầu bến C – Ba Son, thuộc phường Sài Gòn.

Khu vực dự kiến xây dựng hai cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: QUỐC HÙNG
Khu vực dự kiến xây dựng hai cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sở Xây dựng giao Phòng Quản lý Đường thủy chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn nhà đầu tư hoàn tất thủ tục, phấn đấu hoàn thành cải tạo Cầu bến B và Cầu bến C trước Tết Nguyên đán 2026, và xây dựng hai cầu bộ hành trước ngày 30-4-2026.

Dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán từ ngân sách.

Khu vực đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 1 sẽ phối hợp UBND phường Sài Gòn và nhà đầu tư chuẩn bị mặt bằng, bảo đảm thi công đúng tiến độ.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Great Wealth được đề nghị chủ động phối hợp với các đơn vị để triển khai các thủ tục theo quy định pháp luật.

QUỐC HÙNG

