Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đổ bê tông bệ trụ chính

Chiều 11-5, tại công trường xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, các đơn vị thi công triển khai mẻ đổ bê tông đầu tiên cho bệ trụ cầu chính. Đây là dấu mốc quan trọng, đưa dự án bước sang giai đoạn thi công kết cấu trọng điểm.

Đến thị sát tiến độ dự án và chứng kiến mẻ đổ bê tông đầu tiên có các đồng chí: Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Lãnh đạo TPHCM và các sở, ngành chứng kiến mẻ đổ bê tông đầu tiên bệ trụ chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đại diện Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương và Công ty CP Cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng, toàn bộ hệ thống cọc khoan nhồi D1500 của hai trụ chính TC1 và TC2 tại hai bờ phường An Khánh và phường Sài Gòn đã hoàn thành.

Trong chiều cùng ngày, dự án chính thức triển khai mẻ bê tông đầu tiên cho bệ trụ TC2 với khối lượng khoảng 5.674m³. Đây là hạng mục thi công khối lớn, yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt về công nghệ, nhiệt độ và chất lượng vật liệu nhằm bảo đảm độ bền, tính ổn định của kết cấu công trình.

Đại diện nhà thầu cho biết, việc đổ bê tông bệ trụ chính là dấu mốc quan trọng, đưa dự án bước sang giai đoạn thi công kết cấu chính. Nhà thầu đang tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành phần kết cấu mố trụ trong tháng 6.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được khởi công cuối tháng 3-2025, có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, do Nutifood tài trợ. Công trình có tổng chiều dài khoảng 720m, trong đó nhịp chính là kết cấu vòm treo dây văng dài 187m. Mặt cầu bằng dầm thép, rộng từ 6-11m, bảo đảm tĩnh không thông thuyền rộng 80m, cao 10m, phục vụ giao thông thủy trên sông Sài Gòn.

Điểm nhấn của dự án là kết cấu vòm thép không gian mang hình tượng lá dừa nước.

Theo kế hoạch, toàn bộ kết cấu vòm thép sẽ được lắp dựng hoàn chỉnh tại Vũng Tàu, trước khi lai dắt về công trường vào đầu tháng 8-2026 để lắp dựng chính thức.

Công nhân chuẩn bị đổ mẻ bê tông đầu tiên trụ cầu đi bộ.

Song song với hạng mục cầu chính, phần cầu dẫn và đường dẫn do Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP thi công hiện đạt khoảng 90% tiến độ, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6.

Hiện công trường và các xưởng gia công duy trì hơn 250 kỹ sư, công nhân làm việc liên tục. Các module dầm thép cầu dẫn, nặng khoảng 25 tấn, cũng đang được vận chuyển bằng xe siêu trường, siêu trọng từ nhà máy về khu vực Thủ Thiêm để phục vụ lắp dựng.

Nhánh cầu phía bên Thủ Thiêm. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phát biểu tại buổi thị sát, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của các đơn vị thi công, kỹ sư và công nhân. Theo đồng chí Bùi Xuân Cường, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn không chỉ là công trình hạ tầng giao thông mà còn mang ý nghĩa văn hóa, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại và nâng cao chất lượng không gian công cộng cho người dân thành phố.

Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng dịp Quốc khánh 2-9-2026, góp phần tạo điểm nhấn kiến trúc mới, gia tăng sức hút du lịch và mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng ven sông cho người dân TPHCM.

