LĐLĐ TPHCM: Không xem tiền đóng bảo hiểm của công nhân là “nguồn vốn tạm”

LĐLĐ TPHCM đề nghị doanh nghiệp ưu tiên nguồn lực, lập phương án khắc phục nợ bảo hiểm, không để người lao động gánh chịu rủi ro thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Đại diện LĐLĐ TPHCM trao đổi với Công ty TNHH Ding Xin Industrial (phường Tây Nam) về các nội dung liên quan BHXH

Ngày 15-10, đoàn công tác do ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM, làm trưởng đoàn đã giám sát tình hình chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại Công ty TNHH Ding Xin Industrial (phường Tây Nam) và Công ty TNHH Dệt Đông Tiến Hưng (phường Dĩ An).

Tại buổi giám sát, đại diện Công ty TNHH Dệt Đông Tiến Hưng cho biết doanh nghiệp còn nợ hơn 2,1 tỷ đồng tiền bảo hiểm của 43 lao động từ năm 2023. Theo doanh nghiệp, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn nên công ty ưu tiên dòng tiền trả lương đúng hạn và duy trì hoạt động, chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm.

Đoàn giám sát làm việc tại Công ty TNHH Dệt Đông Tiến Hưng, phường Dĩ An

Trong khi đó, Công ty TNHH Ding Xin Industrial chậm đóng các khoản bảo hiểm hơn 1,08 tỷ đồng từ tháng 9-2025, do đơn hàng sụt giảm và đối tác chậm thanh toán. Tình trạng này khiến 7 trong số 15 công nhân đã nghỉ việc tại công ty chưa được chốt sổ BHXH.

Trước đoàn giám sát, đại diện Công ty TNHH Dệt Đông Tiến Hưng cam kết từng bước khắc phục khoản nợ, thực hiện đúng nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN để bảo đảm quyền lợi công nhân.

Công ty TNHH Ding Xin Industrial cam kết hoàn tất thanh toán nợ bảo hiểm trước cuối tháng 3-2027, hoặc sớm hơn nếu điều kiện thuận lợi; ưu tiên giải quyết thủ tục chốt sổ BHXH cho người lao động đã nghỉ việc.

Doanh nghiệp này cũng nêu vướng mắc khi ứng trước hơn 20 triệu đồng chi trả chế độ thai sản cho một công nhân trong thời gian chậm đóng BHXH; kiến nghị cơ quan chức năng hướng dẫn thủ tục giải quyết và hoàn trả khoản tiền đã ứng.

Đoàn giám sát làm việc tại Công ty TNHH Ding Xin Industrial, phường Tây Nam. Ảnh: Ý LINH

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phùng Thái Quang cho rằng việc doanh nghiệp trả lương đúng hạn nhưng chậm đóng bảo hiểm mới chỉ là “sự ưu tiên chưa trọn vẹn”. Dù nhận đủ lương hằng tháng, công nhân vẫn đối mặt với rủi ro về an sinh khi ốm đau, thai sản, thất nghiệp hoặc bị ảnh hưởng đến quá trình tích lũy thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu. Nợ bảo hiểm kéo dài còn làm suy giảm uy tín tuyển dụng và khả năng giữ chân người lao động của doanh nghiệp.

Theo ông Quang, đóng BHXH không chỉ là khoản chi phí mà còn là nghĩa vụ pháp lý, trách nhiệm bảo đảm an sinh. Doanh nghiệp không thể xem tiền đóng bảo hiểm là nguồn tài chính tạm sử dụng để cân đối dòng tiền khi gặp khó khăn. Đằng sau những khoản nợ là quyền lợi, cuộc sống và sự an tâm của công nhân trước những rủi ro.

Nhấn mạnh tinh thần Điều 16 Luật Công đoàn năm 2024, ông Quang cho biết hoạt động giám sát nhằm thúc đẩy khắc phục vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

“Công đoàn chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp nhưng không thể để người lao động phải gánh chịu những rủi ro thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động”, ông Quang nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM đề nghị các doanh nghiệp khẩn trương ưu tiên nguồn lực, lập phương án khắc phục nợ cụ thể, tăng cường đối thoại để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và bền vững.

Ý LINH - HỒNG ĐÀO