Cập nhật tiến bộ mới trong kỹ thuật thay khớp gối

Ngày 14-3, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tổ chức hội nghị khoa học “Cập nhật những tiến bộ trong kỹ thuật thay khớp gối: Cá thể hóa điều trị, phục hồi sớm và tiếp cận xu hướng công nghệ mới” nhằm cập nhật chuyên môn, kinh nghiệm thực hành lâm sàng trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình.

Các bác sĩ chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo

Theo ThS-BS Nguyễn Ngọc Bảo Long, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, phẫu thuật thay khớp gối toàn phần hoặc bán phần hiện là giải pháp điều trị quan trọng đối với người bệnh bị thoái hóa khớp gối nặng, biến dạng khớp hoặc đau kéo dài.

ThS-BS Nguyễn Ngọc Bảo Long, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn phát biểu tại hội thảo

Trong thực hành lâm sàng, mục tiêu của phẫu thuật thay khớp không chỉ thay thế phần khớp tổn thương mà còn phục hồi chức năng vận động phù hợp với đặc điểm giải phẫu và nhu cầu của người bệnh.

Hiện nay, các công nghệ hỗ trợ trong phẫu thuật thay khớp gối, như robot, đang được quan tâm và thảo luận nhiều trong giới chuyên môn. Các công nghệ này được kỳ vọng giúp lập kế hoạch can thiệp tốt hơn, nâng cao độ chính xác khi đặt khớp nhân tạo và cải thiện kết quả điều trị.

Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, nhiều ca thay khớp phức tạp đã được thực hiện thành công, như thay hai khớp gối cùng lúc, thay khớp toàn phần, bán phần, trên nhiều nhóm bệnh nhân từ người cao tuổi bị loãng xương, biến dạng xương đến người trẻ có nhu cầu vận động cao.

Theo các bác sĩ, hiệu quả phẫu thuật thay khớp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chỉ định đúng, kỹ thuật mổ, kiểm soát đau và phục hồi chức năng sau mổ. Trong đó, chiến lược giảm đau và vận động sớm đóng vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục.

Bên cạnh đó, sự phát triển của thiết kế khớp và vật liệu mới như polyethylene cũng góp phần giảm mài mòn, tăng độ bền của khớp nhân tạo và duy trì chức năng vận động lâu dài.

Trong khuôn khổ chương trình hội thảo, các báo cáo viên đã có những bài báo cáo chuyên môn từ tổng quan đến chuyên sâu về phẫu thuật thay khớp gối của chuyên gia quốc tế, bác sĩ Nattapol Tammachote, Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình, Khoa Y, Trường Đại học Thammasat, Thái Lan. Đặc biệt, tại hội thảo đã diễn ra phẫu thuật thị phạm trực tiếp (live case) một ca thay khớp gối phức tạp, do ThS-BS Nguyễn Tấn Lãm cùng ê-kíp thực hiện.

THÀNH AN