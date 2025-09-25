Bé gái 19 tháng tuổi ở Huế bị chó cắn nhiều vết thương nặng vùng đầu, mặt

Ngày 25-9, Phòng Tiêm chủng dịch vụ – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Huế cho biết vừa tiếp nhận một bé gái 19 tháng tuổi (trú tại phường Hương Thủy, TP Huế) bị chó cắn với nhiều vết thương phức tạp tại vùng đầu, mặt và cổ.

Trước đó, chiều 24-9, trong lúc đang chơi ngoài đường, cháu bé bị chó nhà hàng xóm tuột xích lao ra cắn. Nạn nhân lập tức được người nhà đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Do vết thương khá nặng và nằm ở vùng nguy hiểm, bệnh nhi được phẫu thuật cắt lọc, làm sạch và khâu vết thương. Sau đó, bé được chuyển đến CDC TP Huế để tiêm huyết thanh kháng dại, vaccine phòng dại và được tư vấn phác đồ tiêm chủng đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hiện cháu bé vẫn đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện và tâm lý còn hoảng sợ.

Theo CDC TP Huế, đây là trường hợp bị chó cắn nghiêm trọng, tổn thương vùng nguy hiểm, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tính mạng.

VĂN THẮNG