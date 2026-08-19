Xã hội

Ra mắt Nhóm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở địa phương

SGGPO

Chiều tối 19-8, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Công tác đại biểu phối hợp Thường trực Nhóm tổ chức lễ ra mắt Nhóm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở địa phương, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao nghị quyết cho Ban Thường trực Nhóm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở địa phương khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031), chiều 19-8. Ảnh: QUANG PHÚC
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao nghị quyết cho Ban Thường trực Nhóm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở địa phương khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031), chiều 19-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Nhóm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở địa phương khóa XVI.

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Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập Nhóm đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương khóa XVI bao gồm các đồng chí là trưởng đoàn chuyên trách, phó trưởng đoàn chuyên trách, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở các tỉnh, thành phố tự nguyện tham gia.

Ban Thường trực của Nhóm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở địa phương gồm Chủ tịch Nhóm là đại biểu Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; 6 Phó Chủ tịch Nhóm và các ủy viên.

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Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh giao nhiệm vụ cho Nhóm. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, thực tiễn hoạt động của Quốc hội đã khẳng định năng lực làm việc và vai trò nòng cốt của lực lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách ở cả Trung ương và địa phương.

Tỷ lệ đóng góp ý kiến tích cực của đại biểu chuyên trách tại các buổi thảo luận tổ cũng như tại hội trường là minh chứng sinh động, làm sâu sắc thêm quan điểm tại Nghị quyết 27-NQ/TW của Trung ương khóa XIII là đại biểu Quốc hội là trung tâm của hoạt động Quốc hội, trong đó, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách chính là hạt nhân, nòng cốt của trung tâm ấy.

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Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở địa phương Trần Thị Diệu Thúy. Ảnh: QUANG PHÚC

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, bước vào nhiệm kỳ khóa XVI, hoạt động của Quốc hội nói chung và Nhóm đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương nói riêng sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Nhóm tiếp tục xây dựng một tập thể đoàn kết, phát huy bề dày kinh nghiệm, chủ động đổi mới, bứt phá; đồng thời cụ thể hóa hiệu quả các chủ trương của Đảng, đặc biệt là tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật.

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Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chụp ảnh lưu niệm với Nhóm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở địa phương khóa XVI và đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC
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ANH PHƯƠNG

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