Đại diện ban tổ chức thông tin về chương trình truyền hình thực tế "Hành trình lột xác mùa 7"

Đây là những người đại diện cho những câu chuyện vượt qua mặc cảm ngoại hình, tìm lại sự tự tin trong công việc, gia đình và cuộc sống.

Chương trình tiếp tục hành trình giúp những con người mặc cảm vì ngoại hình tìm lại sự tự tin, thay đổi cuộc đời thông qua y học thẩm mỹ hiện đại.

TS-BS Richard Huy, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam, Trưởng ekip thực hiện chương trình cho biết, mỗi nhân vật là một hành trình riêng biệt nhưng có điểm chung là mong muốn thay đổi tích cực, được đồng hành bởi đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao và quy trình minh bạch.

Bên cạnh yếu tố truyền cảm hứng, chương trình nhấn mạnh tiêu chuẩn an toàn y khoa, sự tư vấn kỹ lưỡng và trách nhiệm nghề nghiệp trong lĩnh vực thẩm mỹ. Đây cũng là định hướng xuyên suốt của mùa 7 nhằm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về làm đẹp đúng cách.

“Hành trình lột xác không đơn thuần là một chương trình thay đổi diện mạo. Đây là hành trình y khoa nghiêm túc, nơi mỗi ca can thiệp đều được đánh giá toàn diện về sức khỏe, tâm lý và cá nhân hoá theo từng nhân vật. Ở mùa 7, chúng tôi tiếp tục đặt tiêu chuẩn an toàn lên hàng đầu từ thăm khám đa chuyên khoa, xây dựng phác đồ cá nhân hóa, đến theo dõi hậu phẫu dài hạn theo tiêu chí bệnh viện làm đẹp phải dựa trên nền tảng khoa học, minh bạch và trách nhiệm”, TS-BS Richard Huy thông tin.

Chương trình "Hành trình lột xác mùa 7" dự kiến phát sóng lúc 14 giờ ngày 26-3 trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình TPHCM (HTV7). Chuỗi chương trình này cũng sẽ được phát đa nền tảng online của Kangnam và các KOLs nổi tiếng. Với thông điệp “Sống một đời rực rỡ”, Chương trình Hành trình lột xác mùa 7 tiếp tục lan tỏa tinh thần tích cực: mỗi con người đều xứng đáng được sống với phiên bản tốt nhất của chính mình.

THÀNH SƠN