Phụ nữ

Chung tay chăm lo cho phụ nữ yếu thế

SGGPO

Ngày 16-10, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TPHCM phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM và Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn tổ chức hội nghị chuyên đề “Kết nối yêu thương - Lan tỏa niềm tin”.

Chương trình nhằm hưởng ứng Tháng cùng phụ nữ hành động năm 2026 và chia sẻ, đồng hành với phụ nữ khiếm thị.

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Ban tổ chức chương trình trao quà cho các chị khiếm thị Ảnh: HỒNG ĐÀO

Tại chương trình, đại biểu được nghe báo cáo viên tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe phụ nữ, góp phần bảo vệ bản thân.

Chương trình còn dành tặng các phiếu chăm sóc sức khỏe miễn phí, tạo điều kiện để chị em được quan tâm, chăm sóc tốt hơn. Đặc biệt, ban tổ chức trao tặng 120 phần quà đến các chị em có hoàn cảnh khó khăn.

Các đơn vị mong muốn mang đến những hoạt động chăm lo sức khỏe và đời sống cho phụ nữ, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để chị em vươn lên trong cuộc sống.

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HỒNG ĐÀO

Từ khóa

phụ nữ phụ nữ yếu thế chăm sóc sức khỏe phụ nữ

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