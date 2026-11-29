Không chỉ trao tặng đồ dùng sơ sinh thiết yếu, mô hình “Những chiếc giỏ yêu thương - Đón con chào đời” của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Bình Cơ, TPHCM còn kết nối chủ nhà trọ giảm tiền thuê phòng và tư vấn chăm sóc thai kỳ cho thai phụ. Cách làm thiết thực này đang góp phần san sẻ gánh nặng kinh tế, trở thành điểm tựa ấm áp cho phụ nữ khó khăn trên hành trình làm mẹ.

Chuyển đến ở trọ tại khu phố 2, phường Bình Cơ từ đầu năm 2026, gia đình chị Nguyễn Thị Yến Nhi (20 tuổi, quê Tây Ninh) luôn trong cảnh chật vật. Chị Nhi mắc bệnh động kinh từ năm 2021, bệnh thường xuyên tái phát gây té ngã nên không thể đi làm. Hiện chị mang thai con thứ hai ở tháng thứ 5, sức khỏe yếu nên chỉ ở nhà dưỡng thai, mọi việc nhà và chăm sóc con đều nhờ mẹ chị từ quê lên phụ giúp.

Các chi phí thuê trọ, ăn uống, khám chữa bệnh đều dồn lên vai chồng chị là anh Trần Kim Mãn (38 tuổi). Làm gia công tại xưởng gỗ và nhận thêm việc tự do, với thu nhập bình quân khoảng 7 triệu đồng/tháng, anh Mãn phải chắt chiu từng đồng để trang trải cho cả gia đình.

Hội LHPN phường Bình Cơ, TPHCM thăm hỏi, động viên và trao tặng chiếc giỏ yêu thương đến chị Nguyễn Thị Yến Nhi. Ảnh: NGỌC TRĂM

Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình chị Nhi, tháng 10 vừa qua, Hội LHPN phường Bình Cơ đã đến thăm hỏi và trao tặng phần quà từ mô hình “Những chiếc giỏ yêu thương - Đón con chào đời”. Phần quà trị giá 1 triệu đồng gồm quần, áo, tã, vật dụng dành cho trẻ sơ sinh cùng một số nhu yếu phẩm.

Đặc biệt, hội còn vận động chủ nhà trọ hỗ trợ giảm 15% tiền thuê phòng trong 2 tháng đầu sau sinh, góp phần san sẻ gánh nặng chi phí với gia đình. “Sự hỗ trợ này còn là nguồn động viên rất lớn về tinh thần. Ở nơi đất khách quê người, nhận được sự quan tâm, yêu thương như vậy, tôi cảm thấy rất ấm lòng và hạnh phúc”, chị Nhi xúc động chia sẻ.

Theo bà Bồ Thị Cẩm Phương, Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Cơ, qua quá trình gắn bó với hội viên và sâu sát địa bàn, hội nhận thấy nhiều phụ nữ mang thai, nhất là nữ công nhân xa quê, mẹ đơn thân, phụ nữ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, phải đối diện với nhiều áp lực về kinh tế và tinh thần. Chi phí khám thai, sinh nở, chăm sóc, tiêm ngừa cho trẻ sơ sinh trở thành gánh nặng đối với không ít gia đình. Từ thực tế đó, năm 2025, Hội LHPN phường Bình Cơ triển khai mô hình “Những chiếc giỏ yêu thương - Đón con chào đời” với mong muốn kịp thời sẻ chia, tiếp sức cho những người mẹ có hoàn cảnh kém may mắn.

Sau khi rà soát, tìm hiểu hoàn cảnh từng gia đình, cán bộ hội và các chi hội phụ nữ trực tiếp đến thăm hỏi, trao tặng những chiếc giỏ chăm sóc trẻ sơ sinh, đồ dùng cho mẹ sau sinh cùng tiền mặt.

Không chỉ hỗ trợ vật chất, hội còn cung cấp tài liệu hướng dẫn thai kỳ, nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc trẻ sơ sinh an toàn; đồng thời kết nối các cơ sở y tế để tư vấn dinh dưỡng, theo dõi sức khỏe cho mẹ và bé, kịp thời hỗ trợ khi có tình huống phát sinh trong thai kỳ.

Điểm đáng quý của mô hình là sự sẻ chia không dừng lại ở những chiếc giỏ quà, hội còn vận động các chủ nhà trọ cùng chung tay chăm lo, trong đó nhiều chủ trọ tự nguyện giảm 15%-30% tiền thuê phòng cho các gia đình trong những tháng đầu sau sinh.

Sự hỗ trợ tuy không quá lớn nhưng giúp những người mẹ xa quê vơi bớt nỗi lo chi phí, có thêm thời gian và điều kiện chăm sóc con nhỏ. Đến nay, mô hình đã hỗ trợ 18 trường hợp với tổng kinh phí hơn 24 triệu đồng.

“Những chiếc giỏ quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của tổ chức hội dành cho những người mẹ đang chuẩn bị bước vào hành trình mới. Chúng tôi mong mỗi người mẹ khi nhận quà đều cảm nhận được rằng mình không đơn độc, luôn có tổ chức hội và cộng đồng đồng hành”, bà Bồ Thị Cẩm Phương bày tỏ.

Sau khi trao quà, hội tiếp tục phân công các chi hội phụ nữ phối hợp chủ nhà trọ thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tình hình sức khỏe của mẹ và bé. Sự đồng hành ấy giúp các cặp vợ chồng trẻ thêm vững lòng, để mỗi em bé chào đời đều được lớn lên trong tình yêu thương của gia đình và sự sẻ chia của cộng đồng.

Từ những phần quà nhỏ nhưng ấm áp nghĩa tình, mô hình “Những chiếc giỏ yêu thương - Đón con chào đời” của Hội LHPN phường Bình Cơ còn góp phần cụ thể hóa chủ trương khuyến sinh bằng hành động thiết thực, san sẻ gánh nặng kinh tế, tiếp thêm niềm tin để các gia đình, nhất là những cặp vợ chồng còn khó khăn, an tâm thực hiện thiên chức làm cha mẹ.

NGỌC TRĂM