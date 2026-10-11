Phụ nữ

Trao hơn 300 bộ áo dài cho phụ nữ khó khăn

SGGPO

Sáng 11-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Hải (TPHCM) tổ chức gian hàng “Áo dài 0 đồng – Trao gửi yêu thương” và chương trình “Đổi phế liệu – Lấy quà an sinh”, kết hợp chăm lo cho phụ nữ khó khăn với vận động người dân bảo vệ môi trường.

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Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Hải, TPHCM tổ chức gian hàng “Áo dài 0 đồng – Trao gửi yêu thương” .

Tại trụ sở ấp Hải Hà 2, xã Long Hải, hơn 300 bộ áo dài do cán bộ, hội viên phụ nữ và giáo viên trên địa bàn quyên góp được trao tặng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nữ lao động tự do và công nhân chưa có điều kiện may, sắm áo dài. Trước khi trao tặng, các bộ áo dài được giặt sạch, ủi phẳng và sắp xếp gọn gàng.

Hoạt động này giúp chị em khó khăn có thêm trang phục tham gia các dịp lễ, hội, đồng thời khuyến khích tái sử dụng quần áo, thực hành tiết kiệm, hạn chế lãng phí.

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Chương trình “Đổi phế liệu – Lấy quà an sinh” thu hút người dân.

Cùng thời điểm, chương trình “Đổi phế liệu – Lấy quà an sinh” thu hút người dân mang bìa carton, lon và chai nhựa... đến đổi lấy rau xanh do hội viên phụ nữ tự trồng, cùng các nhu yếu phẩm như nước tương, bánh và những phần quà thiết thực.

Người dân còn được phát tờ rơi tuyên truyền cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, qua đó nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư.

Theo Hội LHPN xã Long Hải, các hoạt động trên được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2026), hưởng ứng “Tháng cùng Phụ nữ hành động” năm 2026 và “Tuần lễ thu gom chất thải nguy hại tại hộ gia đình” do UBND xã phát động.

Thông qua các chương trình, Hội LHPN xã Long Hải tiếp tục vận động hội viên và người dân hình thành thói quen phân loại, thu gom, tái chế chất thải; đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, góp phần chăm lo đời sống phụ nữ khó khăn và xây dựng môi trường sống xanh, sạch.

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NGUYỄN NAM

Từ khóa

Long Hải Tái chế rác thải UBND Hội LHPN Việt Nam

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