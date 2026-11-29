Mới đây, Công an xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định xử phạt hành chính chị P.T.C.L. số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Người bị hại trong vụ việc này là người yêu của chồng cũ chị L.

Luật sư Đậu Thị Quyên, Đoàn Luật sư TPHCM, cho rằng ghen tuông, thất vọng hay đau khổ khi bị phản bội, bỏ rơi trong tình yêu là trạng thái tâm lý thường thấy. Pháp luật không cấm được, nhưng đặt ra giới hạn đối với những hành vi phát sinh từ cảm xúc đó. Thực tế, việc tấn công người được xem là tình địch không chỉ dừng lại ở việc nói xấu trên mạng xã hội, còn có thể là nhắn tin đe dọa, gọi điện quấy rối; công khai trái phép hình ảnh, tin nhắn riêng tư…

Theo điểm a, khoản 1, Điều 95 và khoản 3, Điều 4 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP, cá nhân lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác có thể bị phạt tiền từ 10-15 triệu đồng và buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, tùy theo hành vi cụ thể, người thực hiện còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội như làm nhục người khác, vu khống, đe dọa giết người...

Một nhầm lẫn phổ biến hiện nay là cho rằng chỉ cần thông tin đăng tải đúng sự thật thì sẽ không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân được pháp luật bảo vệ. Việc tiết lộ trái pháp luật bí mật đời tư của người khác trên mạng xã hội, có thể bị phạt tiền từ 15-25 triệu đồng, buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm và khóa tài khoản theo quy định tại khoản 2 và khoản 3, Điều 95 nghị định nêu trên.

Mức phạt đối với hành vi này còn cao hơn hành vi xúc phạm, vu khống quy định tại khoản 1, Điều 95. Mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn tình cảm của mình trong giới hạn pháp luật. Bị tổn thương trong tình cảm không phải là căn cứ để miễn trừ trách nhiệm, cũng không phải là cái cớ để xâm phạm người khác. Do vậy, không nên để mình từ người chịu tổn thương trong một mối quan hệ trở thành người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Theo GS-TS Vũ Gia Hiền, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Khoa học - Công nghệ TPHCM, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng văn hóa - tâm lý - giáo dục, sau biến cố về tình cảm, người ta dễ rơi vào trạng thái tâm lý, cảm xúc mất kiểm soát. Mục đích là để người cũ biết mình còn tha thiết, muốn kết nối lại, hay chỉ để thỏa mãn cảm xúc nhất thời hoặc vì động cơ nào khác còn tùy thuộc vào từng người.

Tuy nhiên, một khi không cân bằng được tâm lý sau cuộc tình, cuộc hôn nhân đổ vỡ, người trong cuộc có xu hướng tự khẳng định đẳng cấp của mình cùng vai trò không ai có thể thay thế được. Có 2 cách để đưa mình lên hàng số một: bản thân thực sự vượt trội hoặc hạ thấp tình địch để ngăn cơ hội chen chân vào mối quan hệ với người cũ. Nếu tìm cách thỏa mãn cái tôi bằng những hành vi trái pháp luật, người trong cuộc sẽ phải đối mặt với các chế tài tương ứng.

GS-TS Vũ Gia Hiền cho rằng, không có cách nào khác là cạnh tranh lành mạnh với sự trợ lực của thời gian. Để xây đắp tình yêu trước hết phải sống thật, còn giả dối trước sau gì cũng bị lộ.

Thứ hai, nếu chỉ đòi hỏi mà không biết hy sinh thì người kia không cảm nhận được tình yêu nơi mình là chân thực và bền bỉ, không gieo được hạt mầm yêu thương cũng như khát khao gắn bó. Thành công, hạnh phúc trong tình yêu chỉ đến với người đủ tầm chinh phục bằng “hữu xạ tự nhiên hương” chứ không phải tìm cách khuất phục, mua chuộc người khác bằng chiêu trò, tiền bạc hay con cái. Nếu bất chấp thủ đoạn, người trong cuộc không những không giữ được trái tim đối phương mà còn có nguy cơ vướng vòng lao lý, đánh mất nhiều giá trị hơn.

Theo luật sư Đậu Thị Quyên, để ứng phó và bảo vệ quyền lợi hợp pháp khi bị công kích trên mạng xã hội, người bị xâm phạm nên tránh đôi co, trả đũa và chủ động lưu giữ chứng cứ như bài viết, đường dẫn, tin nhắn, hình ảnh, dữ liệu điện tử. Đồng thời, người bị hại có thể yêu cầu chấm dứt hành vi, gỡ bỏ nội dung vi phạm, trình báo cơ quan công an hoặc khởi kiện yêu cầu xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại. Khi có dấu hiệu đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, nạn nhân cần kịp trình báo với cơ quan chức năng.

TRỌNG NGÂN - HOÀNG LÂM