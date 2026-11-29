Đón thêm một đứa con chào đời, bên cạnh niềm vui, với những gia đình trẻ còn chật vật về kinh tế, đó còn là nỗi lo trước hàng loạt chi phí, từ chuyện ăn, học đến nhu cầu về một không gian sống rộng rãi hơn. Trong bối cảnh giá nhà ngày càng vượt xa khả năng tích lũy của người trẻ, chính sách ưu tiên nhà ở xã hội cho gia đình có từ hai con trở lên (có một con sinh từ ngày 1-7-2026) đang mở ra kỳ vọng mới, góp phần hóa giải bài toán tăng sinh.

Nỗi lo chỗ ở thường trực

Mỗi tháng, vợ chồng chị Lê Thanh Thảo (phường Long Trường, TPHCM) chi gần 5 triệu đồng tiền thuê nhà, chưa bao gồm điện nước. Không gian sống không quá lý tưởng nhưng gần chỗ làm nên được gia đình ưu tiên.

Tuy nhiên, nửa năm trở lại đây, kinh tế khó khăn, công việc của cả hai bị ảnh hưởng khiến tổng thu nhập giảm sâu, chỉ còn hơn 20 triệu đồng/tháng. Chi phí nhà ở, tiền học của con gái đầu và áp lực khi gia đình sắp đón thêm thành viên vào đầu năm 2027 khiến nỗi lo ngày càng lớn.

Khi tìm hiểu về nhà ở xã hội, vợ chồng chị Thảo vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu, điều kiện cụ thể ra sao, hồ sơ cần những gì và liệu gia đình mình có thực sự thuộc diện được ưu tiên hay không.

Câu chuyện của chị Thảo phản ánh nỗi trăn trở không hiếm gặp ở những gia đình trẻ tại các đô thị lớn. Khi giá nhà liên tục tăng, thu nhập tích lũy không theo kịp, việc sinh thêm con đôi khi không chỉ là quyết định về tình cảm hay mong muốn có một gia đình đông vui, mà còn là phép tính kinh tế kéo dài nhiều năm.

Một gia đình trẻ an cư trong căn nhà ở xã hội tại TPHCM. Ảnh: DIỄM MI

Ngày 21-11 vừa qua, Quốc hội thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1-7-2027, trong đó bổ sung gia đình có từ 2 con đẻ trở lên (với điều kiện có con sinh từ ngày 1-7-2026) vào nhóm được ưu tiên khi mua, thuê nhà ở xã hội. Nhóm này đứng sau người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và người khuyết tật trong thứ tự ưu tiên. Đây được xem là một bước điều chỉnh đáng chú ý khi chính sách nhà ở bắt đầu gắn chặt hơn với mục tiêu dân số và khuyến sinh.

Theo ThS Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức TPHCM, việc bổ sung nhóm gia đình có từ 2 con đẻ trở lên vào diện ưu tiên nhà ở xã hội mang ý nghĩa thực chất và nhân văn. Điểm đáng chú ý là chính sách đã kết nối trực tiếp vấn đề an sinh nhà ở với chiến lược dân số, thay vì chỉ dừng lại ở những lời vận động hay hỗ trợ tài chính đơn lẻ.

Bên cạnh đó, chính sách còn mang ý nghĩa thiết thực đối với phụ nữ. Người mẹ phải gánh phần lớn áp lực về sức khỏe, tâm lý và thời gian khi mang thai, sinh nở, chăm sóc con nhỏ. Khi nỗi lo về nơi ở được chia sẻ, quyết định sinh thêm con có thể trở nên nhẹ nhàng hơn.

TS Trần Nguyên Đán, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách kinh tế Phương Nam, cho rằng điểm đáng ghi nhận nhất là chính sách nhà ở lần đầu tiên được nối với chính sách dân số trong một đạo luật chuyên ngành. Mốc con sinh từ ngày 1-7-2026 trùng với thời điểm Luật Dân số có hiệu lực. Như vậy, quy định này hướng tới những gia đình đang cân nhắc có thêm con, chứ không chỉ để ghi nhận những gia đình đã đông con từ trước. Tuy nhiên, theo ông, cũng cần nhìn nhận chính sách này đúng thực chất để các gia đình không kỳ vọng quá mức.

Cụ thể, ưu tiên ở đây là thứ tự xét duyệt khi số hồ sơ đăng ký vượt số căn hộ. Đó không phải là khoản hỗ trợ bằng tiền, cũng không làm giá nhà rẻ đi. Gia đình vẫn phải đáp ứng đủ điều kiện về nhà ở và thu nhập theo quy định. Thêm nữa, phải đến ngày 1-7-2027, luật mới có hiệu lực. Chính sách sẽ thực sự có ý nghĩa khi nguồn cung theo kịp và việc xét duyệt diễn ra minh bạch.

Thuê dễ hơn mua

Để chính sách nhà ở thật sự mở đường cho bài toán khuyến sinh, có nhiều thách thức mà Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền cần quan tâm nhằm tạo được sự đồng bộ. Thách thức đầu tiên là nguồn cung nhà ở xã hội. Khi một chính sách mới mở rộng thêm nhóm đối tượng được ưu tiên, nhu cầu tiếp cận nhà ở có thể tăng lên, trong khi quỹ nhà hiện có vẫn chưa đáp ứng đầy đủ. Nếu số lượng căn hộ không theo kịp nhu cầu, quyền ưu tiên dù được quy định rõ trong luật vẫn khó giúp các gia đình sớm có nơi ở ổn định.

TS Trần Nguyên Đán dẫn báo cáo của Bộ Xây dựng: đến tháng 10-2026, cả nước có 954 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 926.000 căn. Con số này tính gộp cả những dự án mới được chấp thuận chủ trương. Số căn dự kiến hoàn thành trong năm 2026 là khoảng 87.600 căn hộ. Khi danh sách đối tượng ưu tiên dài thêm mà số căn bàn giao mỗi năm chưa tăng tương ứng, phần dành cho từng nhóm sẽ mỏng đi.

Với gia đình trẻ chưa có nhiều tích lũy, thuê nhà ở xã hội có lẽ là lựa chọn phù hợp hơn mua. Thế nhưng, nhà ở xã hội cho thuê hiện chỉ có khoảng 115 dự án, gần 65.000 căn. Do đó, theo ông Đán, nên tăng tỷ trọng nhà cho thuê trong kế hoạch phát triển của các địa phương.

ThS Ung Thị Xuân Hương nhìn nhận, thách thức để tạo ra cơ hội an cư thực chất cho gia đình có hai con còn nằm ở điều kiện thu nhập. Nhóm lao động có thu nhập từ nhiều nguồn, làm việc tự do hoặc không có hợp đồng lao động ổn định có thể gặp thêm khó khăn khi chứng minh điều kiện. Cần thống nhất, minh bạch các tiêu chí về thu nhập, diện tích nhà ở và biểu mẫu hồ sơ dành cho từng nhóm đối tượng. Quy trình xét duyệt cũng nên được đơn giản hóa thông qua việc liên thông dữ liệu dân cư, thuế và đất đai, hạn chế yêu cầu người dân phải đi xin nhiều loại giấy xác nhận thủ công.

Một vấn đề khác là chính sách cần tính đến những gia đình chưa đủ khả năng mua nhà, dù đã có 2 con. Với nhóm này, bà Hương nhận định nhà ở cho thuê giá phù hợp có thể là giải pháp quan trọng không kém.

Từ góc độ xã hội học, PGS-TS Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống xã hội, cho rằng, không thể nhìn nhận bài toán khuyến sinh đơn thuần qua những khoản hỗ trợ khi sinh con. Quyết định sinh con còn chịu tác động từ sinh kế, điều kiện an sinh, môi trường gia đình và những giá trị mà xã hội dành cho trẻ em.

Theo ông Lộc, muốn giải quyết tận gốc vấn đề, cần có cách tiếp cận toàn diện, đồng bộ từ tạo dựng việc làm bền vững, bảo đảm an sinh đến xây dựng môi trường sống thân thiện với trẻ em và gia đình. Nếu được thực hiện đồng bộ, kịp thời, các chính sách mới sẽ thật sự mở đường cho bài toán khuyến sinh.

Trước thực trạng xuất hiện nhiều chiêu trò lừa đảo mua nhà ở xã hội, TS Trần Nguyên Đán đề xuất mỗi địa phương cần có một đầu mối thông tin duy nhất, công khai danh mục dự án, lịch tiếp nhận hồ sơ và danh sách đã được Sở Xây dựng thẩm định. Người dân chỉ chuyển tiền cho chủ đầu tư khi đã có tên trong danh sách này và ký hợp đồng chính thức; tuyệt đối không đặt cọc qua môi giới bởi không bên trung gian nào có quyền quyết định suất mua nhà ở xã hội.

DIỄM MI