Nhiều năm qua, từ giảng đường đại học đến sinh hoạt (CLB) tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM, vợ chồng nhà giáo - đạo diễn Kim Loan và thạc sĩ - nhạc sĩ Phan Nhứt Dũng vẫn bền bỉ gieo mầm nghệ thuật đờn ca tài tử, cải lương cho nhiều thế hệ học trò. Với họ, truyền nghề không chỉ là giữ lửa đam mê, mà còn là cách trao gửi vốn quý văn hóa dân tộc để mỗi người thêm yêu cuộc sống và gìn giữ cội nguồn.

Là cô giáo, nhân viên ngân hàng, nhà báo, anh tài xế, bác sĩ, kế toán, chị bán hàng... nhưng khi ánh đèn sân khấu bật sáng, họ lung linh trong tấm long bào của vua chúa, đĩnh đạc trong màu áo xanh giải phóng quân, hay e ấp trong chiếc áo bà ba thôn nữ.

Vợ chồng thạc sĩ - nhạc sĩ Phan Nhứt Dũng và đạo diễn - nhà giáo Kim Loan cùng lớp học ca tài tử - cải lương tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM. Ảnh: DIỆU HIỀN

Họ không phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp mà là những hội viên của CLB Tài tử - Cải lương Cung Văn hóa Lao động TPHCM. CLB sinh hoạt vào chiều thứ bảy hàng tuần, mỗi tối thứ hai và thứ tư là lớp học ca.

Vợ chồng nghệ sĩ Kim Loan - Phan Nhứt Dũng gắn bó mấy chục năm với Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Từ khi còn là giảng viên đến khi nghỉ hưu, thầy cô vẫn thắp lửa đam mê đờn ca tài tử cho hàng trăm học viên khắp các tỉnh thành phía Nam. Công trình dài hơi nhất là CLB Tài tử - Cải lương Cung Văn hóa Lao động TPHCM, ra đời năm 2003. Thầy giữ vai trò Chủ nhiệm, cô là Phó Chủ nhiệm kiêm Trưởng ban Giảng huấn.

Dạy người tay ngang không dễ nên thầy cô phải bắt đầu từ cách gõ nhịp, nhả chữ, lấy hơi, xướng âm ngũ cung… Việc đến với bộ môn truyền thống này ở mỗi người có ý nghĩa khác nhau. Các hội viên cao niên thì mong duy trì trí nhớ, người trung niên tìm khoảng bình an sau những giờ làm việc mệt mỏi, các bạn trẻ muốn thử sức mình và có cơ hội giao lưu, kết nối với những tâm hồn đồng điệu…

Thù lao dù khiêm tốn, thầy cô vẫn hăng say, bền bỉ truyền nghề. Với thầy cô, đó là sống để làm nghề chứ không phải làm nghề để sống. Thầy cô tâm niệm truyền nghề trước hết là gìn giữ, bảo tồn, không thể để mai một bộ môn nghệ thuật mà mình đã được vun bồi từ trẻ.

Cô Kim Loan cho biết, CLB có rất nhiều người trẻ đón nhận, nâng niu, trân quý những làn điệu ngũ cung của dân tộc. Các bạn lao động nghệ thuật nghiêm túc dù chỉ là phong trào quần chúng hoặc bán chuyên nghiệp.

Nhiều bạn ca diễn khá, được phân công phục vụ các khu chế xuất, vùng xa xôi hẻo lánh, mang lời ca tiếng hát góp ích cho đời. Đó chính là nguồn động lực to lớn, là sự đáp ơn vô giá của các thế hệ học trò.

Sau nhiều sự cố sức khỏe ở tuổi hoàng hôn, “chuyến đò” có lúc chòng chành, rồi thầy cô lại vững tay chèo chống. Ở một góc đô thị hiện đại, sầm uất, làn điệu ngọt ngào của “ba Nam, sáu Bắc, bảy Bài” vẫn vang lên quyện hòa tiếng gõ nhịp song loan.

TÔ DIỆU HIỀN