Chưa đến 17 giờ, trước quán ăn nhỏ do 3 phụ nữ chung tay mở trên đường Nguyễn Duy Dương (phường An Đông, TPHCM), dòng người xếp hàng dài. Giá mỗi phần ăn là 8.000 đồng, nhưng người ăn có thể trả ít hơn hoặc dùng miễn phí. Một bữa ăn no với chi phí thấp giúp nhiều người lao động ấm lòng khi mưu sinh, gắn bó với thành phố.

300 phần ăn 8.000 đồng mỗi chiều

Hơn 3 tháng qua, căn bếp tại số 20 đường Nguyễn Duy Dương (phường An Đông, TPHCM) phục vụ 300 phần ăn mỗi buổi chiều, trừ chủ nhật, với giá 8.000 đồng. Người khởi xướng mô hình là chị Trần Thị Thanh Nga (46 tuổi), cùng 2 người bạn là chị Trần Minh Thư (41 tuổi) và chị Huỳnh Băng Thanh (53 tuổi).

Từ cuộc trò chuyện làm sao để người thu nhập thấp có thể ăn uống đủ đầy với chi phí vừa phải, cả 3 quyết định biến ý tưởng thành một căn bếp thực sự. Sẵn có mặt bằng kinh doanh trên đường Nguyễn Duy Dương, chị Nga đề nghị tận dụng nơi này để nấu thêm những bữa ăn giá rẻ vào buổi chiều.

Người dân xếp hàng dài trước khi đến giờ bán chính thức. Ảnh: DIỄM MI

Trong 2 tuần đầu, quán bán hủ tiếu gõ nhưng thấy lượng khách chưa nhiều nên quán nhanh chóng đa dạng thực đơn, nấu mỗi ngày 1 món khác nhau. Ngoài 4 ngày chay trong tháng, thực đơn hàng tuần có bún riêu, bánh canh chả cá, bún măng gà, bánh ướt thập cẩm...

Những ngày đông khách, chỉ sau 30-45 phút mở bán, quán đã hết phần ăn. Khi đó, để tránh việc bà con xếp hàng chờ đợi nhưng không còn suất, quán chủ động thông báo sớm khi còn khoảng 10-20 phần cuối cùng.

Trong bối cảnh vật giá leo thang, 8.000 đồng cho một bữa ăn tại TPHCM là mức giá gần như không tưởng. Tính cả chi phí nguyên vật liệu, nhân công, phục vụ lẫn dọn dẹp, số tiền thu về chẳng thấm vào đâu. Dù gần như phải bù lỗ hàng ngày, từng thành viên trong nhóm đều cảm thấy vui vì mỗi phần ăn nóng hổi trao đi giúp bà con tiết kiệm được phần nào chi phí và ấm lòng hơn trước sự san sẻ, yêu thương.

“Chúng tôi chọn mức giá 8.000 đồng sau khi cân nhắc rất nhiều con số khác nhau. Số 8 vừa là số may mắn, vừa là mức giá mà bà con gần như không đắn đo để trả cho một bữa ăn. Chúng tôi chọn thu tiền thay vì miễn phí để bà con không ngại, không mang tâm lý xin - cho, đồng thời quán cũng có một số tiền nhất định để mua nguyên liệu cho ngày hôm sau. Chúng tôi muốn đi đường dài nên tính toán để có thể duy trì bền vững”, chị Minh Thư chia sẻ.

Hạnh phúc khi được sẻ chia

Tiếng lành đồn xa, từ khi khai trương vào cuối tháng 8-2026 đến nay, lượng khách đến quán ngày một đông. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng, quán vẫn duy trì ổn định số phần ăn và giá cả.

Chị Minh Thư cho biết, mô hình quán ăn 8.000 đồng là một trong nhiều hoạt động do cộng đồng thiện nguyện Sun For Life (các chị đang tham gia) thực hiện. Trước đây, nhóm thường nấu ăn định kỳ hàng tháng và mang đến các bệnh viện để trao tặng. Về sau, nhờ mặt bằng có sẵn của chị Nga, nhóm chọn cách duy trì một địa chỉ cố định để sự sẻ chia được thực hiện đều đặn qua từng ngày.

Buổi sáng, các thành viên bận rộn với công việc cá nhân, gia đình, nhưng chiều về, mọi người dành trọn thời gian cho quán ăn. Chị Minh Thư cho hay, vào những thời điểm khách đông, quán có gần 10 nhân viên phục vụ lẫn đứng bếp nhưng vẫn làm không xuể. Dù không gian ồn ào, nóng nực và phải làm việc với cường độ cao, nhưng chỉ cần nhìn bà con ăn ngon miệng, mọi mệt mỏi của cả nhóm dường như tan biến.

Chị Thư kể, có lần thấy 3 cha con chở nhau trên chiếc xe đạp đến quán ăn. Khi dùng bữa xong, người cha quay ra cảm ơn, nói rằng nhờ có những phần ăn giá rẻ, 3 cha con đã tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể. Đến nay, họ là khách quen của quán.

Một lần khác, có chị khách đến ăn đem theo bó hành lá, vài trái ớt gửi tặng lại quán. Nhiều mạnh thường quân cũng âm thầm tiếp sức: người tặng chuối, người ghé quán bỏ vào thùng tùy hỷ 1 triệu đồng, có cặp vợ chồng ủng hộ 3 triệu đồng rồi rời đi...

Với nhiều người, 8.000 đồng là số tiền nhỏ nhưng với những gia đình phải tính toán từng bữa ăn, tiết kiệm được đồng nào cũng là quý giá. Quán không phân biệt khách đến ăn, đôi khi gặp cô chú quá khó khăn, quán sẵn sàng mời miễn phí. Tuy nhiên, việc mời miễn phí chỉ áp dụng hạn chế để thực khách luôn cảm thấy thoải mái, tự nhiên. Một bữa ăn ngon, giá vừa túi tiền đôi khi đã là sự hỗ trợ thiết thực nhất.

Quán ăn của 3 phụ nữ giàu tình cảm không đặt mục tiêu phải mở rộng hay làm điều gì lớn lao. Trước mắt, 3 thành viên chỉ mong có thể giữ cho quán hoạt động ổn định, để mỗi buổi chiều vẫn có những phần ăn nóng hổi chờ người ghé đến.

Quán vẫn giữ phương châm không kêu gọi ủng hộ về hiện kim mà chủ động làm theo sức mình. Ngoài ra, nếu nhận được sự chung tay của mọi người, quán mong được hỗ trợ rau củ quả hoặc các loại gia vị để chuẩn bị chu đáo nhất cho những suất ăn tiếp theo.

DIỄM MI - HOÀNG LÂM