Chung tay hướng về biên giới biển, đảo, cửa khẩu cảng

Ngày 21-8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM tổ chức hội nghị ký kết chương trình kết nghĩa thực hiện các hoạt động hướng về biên giới biển, đảo, cửa khẩu cảng thành phố giai đoạn 2026-2030.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, hoạt động nhằm tiếp nối, phát triển mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai đơn vị trong suốt thời gian qua; đồng thời cụ thể hóa chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM về triển khai mô hình “Mỗi tổ chức chính trị - xã hội thành phố, mỗi cơ sở mặt trận gắn với một đơn vị lực lượng vũ trang”.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân phát biểu tại hội nghị

Công tác phối hợp tập trung 5 nhóm chính. Trong đó có nội dung phối hợp tổ chức chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” dịp Tết Nguyên đán; chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”; vận động đơn vị y tế phối hợp lực lượng quân y của BĐBP tổ chức các đợt khám bệnh chuyên sâu cho phụ nữ, khám sức khỏe cho người dân tại các xã biên giới và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ BĐBP; huy động nguồn lực hỗ trợ sinh kế, xây dựng “Mái ấm tình thương”, trao học bổng, chăm lo trẻ em, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe, tư vấn pháp luật, chuyển đổi số, khởi nghiệp, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống phụ nữ vùng biên giới.

Hội LHPN TPHCM và Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM thực hiện nghi thức ký kết chương trình kết nghĩa

Bên cạnh đó, cần tổ chức ít nhất 1 hoạt động truyền thông/1 phường, xã, đặc khu khu vực biên giới biển về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, kiến thức về chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con, tổ chức cuộc sống gia đình; về nâng cao nhận thức, năng lực về chuyển đổi số cho phụ nữ.

Đại diện cụm thi đua thuộc Hội LHPN TPHCM và đơn vị cơ sở thuộc Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM ký kết chương trình kết nghĩa

Hội LHPN TPHCM và Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM thống nhất lựa chọn, tập trung triển khai các mô hình: BĐBP - Hội LHPN TPHCM đồng hành thực hiện chuyển đổi số; Hội LHPN - BĐBP TPHCM gắn kết đồng hành vì an sinh xã hội; Mỗi cụm thi đua Hội LHPN TPHCM - Một công trình hướng về biên giới; Mỗi đơn vị BĐBP - Một công trình, một phần việc phối hợp với phụ nữ; Gia đình quân nhân hạnh phúc.

Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng phát biểu tại hội nghị

Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM, đề nghị nhanh chóng triển khai, đưa nội dung chương trình kết nghĩa đi vào thực chất, có trọng tâm, trọng điểm; mỗi cặp kết nghĩa phải căn cứ đặc điểm địa bàn, nhiệm vụ và nhu cầu thực tế để xác định nội dung, phối hợp hoạt động sao cho thiết thực, hiệu quả.

CẨM TUYẾT