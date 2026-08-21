Chuyến bay đặc biệt đưa 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ đi tìm danh tính

Sáng 21-8, tại Ga Quân sự, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM), Ban Chỉ đạo TPHCM về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi vận chuyển 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội để giám định ADN, xác định danh tính.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ trước khi máy bay cất cánh. Ảnh: MẠNH THẮNG

Tham dự có Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 7 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Trung tướng Lê Xuân Thế dâng hương tưởng niệm. Ảnh: MẠNH THẮNG

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho chuyến bay đặc biệt

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường dâng hương tưởng niệm. Ảnh: MẠNH THẮNG

Trong đợt vận chuyển này, 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được niêm phong trong 100 thùng chuyên dụng, phủ Quốc kỳ. Hồ sơ, tài liệu, biên bản bàn giao được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Sau nghi thức tưởng niệm, các thùng mẫu được lực lượng tiêu binh đưa lên máy bay vận tải quân sự CASA-295 của Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân. Máy bay cất cánh từ Tân Sơn Nhất, đưa các mẫu đến sân bay quân sự Gia Lâm, Hà Nội.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng các đại biểu thực hiện nghi thức đưa mẫu hài cốt liệt sĩ lên máy bay. Ảnh: MẠNH THẮNG

Đại tá Phan Việt Anh, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn Không quân 370, cho biết 2 máy bay CASA-295 được bố trí thực hiện nhiệm vụ, gồm 1 máy bay chính thức và 1 máy bay dự bị, nhằm bảo đảm chuyến bay an toàn, đúng kế hoạch.

Máy bay vận tải quân sự CASA-295 là máy bay vận tải quân sự mới nhất của Việt Nam. Ảnh: MẠNH THẮNG

Các đội tiêu binh thực hiện nghi thức đưa các mẫu phẩm lên máy bay. Ảnh: MẠNH THẮNG

Đơn vị cũng phối hợp với Trung tâm Quản lý điều hành bay của hàng không dân dụng để ưu tiên chuyến bay cất cánh đúng giờ, đồng thời theo dõi sát diễn biến thời tiết và bảo đảm an toàn trong suốt hành trình.

TPHCM đã lấy 9.854 mẫu sinh phẩm

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cho biết, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, TPHCM đã hoàn thành 100% kế hoạch lấy mẫu sinh phẩm tại 18/18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, với 9.854 mẫu; trong đó 7.104 mẫu đủ điều kiện phục vụ giám định ADN.

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, chuyến bay đặc biệt thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TPHCM đối với các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn.

Thời gian tới, TPHCM tiếp tục phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Pháp y Quân đội cùng các cơ quan thuộc Bộ Công an để giám định ADN, thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ và xây dựng dữ liệu phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ trang trọng đặt các mẫu hài cốt liệt sĩ lên máy bay. Ảnh: MẠNH THẮNG

Liên quan công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cho biết sau hơn 1 tháng triển khai, các lực lượng sẽ tiếp tục thực hiện khẩn trương nhưng thận trọng, tỉ mỉ, không để bỏ sót hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo Thành phố cũng tiếp tục phối hợp các lực lượng, kêu gọi người dân và các đơn vị cung cấp thông tin để xác minh 12 vị trí nghi có hố chôn tập thể hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Máy bay vận tải quân sự CASA-295 cất cánh, đưa 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội phục vụ giám định ADN. Ảnh: MẠNH THẮNG

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường khẳng định TPHCM sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, trách nhiệm, thận trọng, chu đáo và thành kính; quyết tâm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

THU HOÀI - MẠNH THẮNG