Chuyên gia nói gì về việc điểm Toán thi lại thấp nhất là 1,75 điểm?

Sáng 19-8, Bộ GD-ĐT công bố kết quả thi lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Kết quả thi lại, đặc biệt ở môn Toán, nhận được nhiều ý kiến đánh giá từ các chuyên gia.

Thí sinh thi lại ở trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Kết quả thi lại phản ánh rõ hơn sự phân hóa năng lực

TS Phạm Ngọc Duy, Tổ chức Khảo thí New Meridian, Hoa Kỳ, cho rằng kết quả thi lại của nhóm thí sinh tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang phù hợp với kỳ vọng của những người làm việc trong lĩnh vực khảo thí.

Theo ông, điểm trung bình môn Toán của hơn 300 thí sinh ở lần thi thứ hai là 6,24, độ lệch chuẩn 1,4 điểm. Điểm thi trải từ 1,75 đến 9,5; mỗi mức điểm thấp nhất và cao nhất chỉ có một thí sinh. Mức điểm có nhiều thí sinh nhất là 8, với 32 thí sinh.

Điểm trung bình ở những môn khác có số lượng thí sinh đủ lớn cũng không quá thấp hoặc quá cao; độ lệch chuẩn dao động khoảng 0,9-1,6 điểm. Theo TS Phạm Ngọc Duy, các số liệu này cho thấy kết quả thi lần hai có sự phân tán, phản ánh mức độ đa dạng về năng lực của nhóm thí sinh.

Xét tương quan giữa lớp chuyên và môn thi, học sinh lớp chuyên Toán có điểm trung bình môn Toán 7,38, cao hơn rõ rệt so với học sinh các lớp không chuyên Toán hoặc chuyên Văn, Tiếng Anh, Sử. Ngược lại, điểm trung bình môn Tiếng Anh của học sinh chuyên Anh là 6,9, cao hơn rõ rệt so với học sinh các lớp chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh.

Theo TS Phạm Ngọc Duy, kết quả này phù hợp với kỳ vọng và phản ánh sự khác biệt về năng lực của thí sinh tại điểm thi.

Kết quả điểm Toán thi lại lần 2

GS-TSKH Nguyễn Đình Đức, nguyên Trưởng Ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng điểm trung bình môn Toán ở lần thi lại là 6,24, trong khi mức trung bình toàn quốc là 5,65. Như vậy, kết quả thi lại chỉ nhỉnh hơn mức trung bình chung toàn quốc và phù hợp với đặc thù của một trường chuyên. Theo ông, điều đáng chú ý là mức chênh lệch hơn 3 điểm so với lần thi trước.

Điểm trung bình môn Vật lý giảm còn 6,64; Hóa học 7,54; Sinh học 5,87. Ông cho rằng kết quả này cho thấy mức độ nghiêm trọng của những sai phạm xảy ra tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

PGS-TS Chu Cẩm Thơ, Phó Tổng Thư ký Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam, nguyên Trưởng ban Nghiên cứu đánh giá giáo dục, cũng cho rằng kết quả thi lại cơ bản phản ánh năng lực và xu hướng học tập của các nhóm thí sinh.

Cụ thể, môn Toán có điểm trung bình 6,24. Lớp chuyên Toán với khoảng 34 học sinh có điểm trung bình 7,38; lớp chuyên Sinh với 35 học sinh đạt trung bình 6,42.

Theo PGS-TS Chu Cẩm Thơ, kết quả của các lớp chuyên Toán, Hóa, Tin, Lý, Anh, Sinh, Văn và nhóm thí sinh tự do cơ bản phản ánh năng lực học tập cũng như xu hướng học tập của thí sinh. So với điểm trung bình của thí sinh dự thi lần thứ nhất trên toàn quốc, kết quả của học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang cũng cơ bản phản ánh chất lượng giảng dạy và học tập phổ biến ở các trường THPT chuyên khu vực phía Bắc.

Không nên so sánh hơn - kém giữa hai lần thi

Các chuyên gia cho rằng không nên đơn thuần so sánh theo hướng hơn - kém giữa hai kỳ thi, mà cần căn cứ vào kết quả của kỳ thi lại để đánh giá.

TS Hoàng Ngọc Vinh cho rằng không nên suy đoán từ sự chênh lệch kết quả giữa hai lần thi, bởi hai kỳ thi diễn ra trong những điều kiện khác nhau và vụ việc liên quan đến kỳ thi trước vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

“Những gì cần làm rõ hãy để cơ quan điều tra kết luận bằng chứng cứ. Còn với tất cả các em, kết quả thi lại nên được nhìn nhận trước hết như một cơ sở để các em tiếp tục con đường học tập của mình”, TS Hoàng Ngọc Vinh nói.

Theo GS-TSKH Nguyễn Đình Đức, một yêu cầu quan trọng là xử lý nghiêm các sai phạm theo cam kết của Bộ GD-ĐT. Đối với những thí sinh trực tiếp tham gia hoặc có sự liên quan đến sai phạm, cần có cách xử lý phù hợp trên tinh thần nhân văn nhưng vẫn bảo đảm kỷ luật tương xứng. Hình thức xử lý cụ thể phụ thuộc vào kết quả xác minh và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Ông cho rằng vụ việc cũng là bài học về công tác quản lý, coi thi và tổ chức thi, không chỉ đối với Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang mà với các điểm thi trên cả nước.

“Các thí sinh đã biết kết quả thi và vẫn còn cơ hội tham gia xét tuyển đại học đợt 2. Vẫn còn nhiều trường, nhiều ngành học tốt, cơ hội không khác nhiều so với đợt 1. Tôi hy vọng các em nhìn thấy cơ hội này, đồng thời nhận được sự tạo điều kiện của Bộ GD-ĐT, Nhà nước và xã hội để không bỏ lỡ cơ hội học tập, tiếp tục con đường của mình”. PGS-TS CHU CẨM THƠ, Phó Tổng Thư ký Hội Khoa học tâm lý Giáo dục Việt Nam

PHAN THẢO