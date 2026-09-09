Thủ khoa bác sĩ nội trú chọn Sản phụ khoa, nhiều chuyên ngành nhanh chóng hết chỉ tiêu

Đạt 24,9/30 điểm và đứng đầu kỳ thi bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội, Nguyễn Đức Anh Quân chọn Sản phụ khoa, chuyên ngành cũng được 3 thí sinh có thứ hạng cao nhất lựa chọn.

Nguyễn Đức Anh Quân, thủ khoa bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành Sản phụ khoa. Ảnh: NGỌC DUNG

Chiều 9-9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức sự kiện Match Day 2026 - ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú khóa 51 (2026-2029).

Bác sĩ Nguyễn Đức Anh Quân, tốt nghiệp ngành Y khoa, đạt 24,9/30 điểm, trở thành thủ khoa đầu vào kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay. Với vị trí đứng đầu, bác sĩ Quân là người đầu tiên bước lên lựa chọn chuyên ngành và quyết định theo Sản phụ khoa. Ngành Sản phụ khoa tiếp tục được 3 thí sinh có thứ hạng cao nhất lựa chọn.

Sự kiện Match Day 2026. Video: NGỌC DUNG

Trong chưa đầy một giờ đầu của Match Day, một số chuyên ngành như Sản phụ khoa, Ung thư, Gây mê hồi sức, Phẫu thuật tạo hình nhanh chóng hết chỉ tiêu.

Tại Match Day, các thí sinh được gọi tên theo bảng xếp hạng tổng điểm từ cao xuống thấp, người có điểm cao được quyền chọn chuyên ngành trước. Mỗi người có khoảng 30 giây để đưa ra quyết định.

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức sự kiện Match Day 2026 - ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú khóa 51 (2026-2029). Ảnh: NGỌC DUNG

Số chỉ tiêu còn lại của 37 chuyên ngành được cập nhật theo thời gian thực trên màn hình tại hội trường. Khi chỉ tiêu cuối cùng của một chuyên ngành được lựa chọn, hệ thống tự động khóa ngành đó.

Lựa chọn chỉ chính thức có hiệu lực sau khi thí sinh ký xác nhận trực tiếp vào sổ đăng ký chuyên ngành và không được thay đổi sau khi Match Day kết thúc.

Năm 2026, Trường Đại học Y Hà Nội được phê duyệt 444 chỉ tiêu bác sĩ nội trú, phân bổ cho 37 chương trình đào tạo thuộc các khối lâm sàng, cận lâm sàng và y học cơ sở.

Thí sinh ký xác nhận chuyên ngành sau khi đưa ra lựa chọn tại Match Day 2026. Ảnh: NGỌC DUNG

Có 1.114 thí sinh tốt nghiệp từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên cả nước đăng ký dự thi. Theo thông tin nhà trường công bố trước Match Day, 780 thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện tham dự ngày lựa chọn chuyên ngành.

Kỳ thi gồm 3 buổi, với nội dung từ các môn lâm sàng gồm Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Cấp cứu và các môn y học cơ sở như Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Di truyền, Dược lý, Vi sinh, Mô phôi, Giải phẫu bệnh.

GS-TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết, đào tạo bác sĩ nội trú của trường đã bước sang khóa 51, với quy mô hiện nay khác nhiều so với giai đoạn đầu.

Các bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành. Ảnh: NGỌC DUNG

Có thời điểm mỗi khóa chỉ tuyển khoảng 15 bác sĩ nội trú, mỗi bộ môn chỉ có một người. Từ năm 2016, trước nhu cầu nhân lực y tế ngày càng tăng, trường mở rộng quy mô đào tạo và duy trì Match Day với nguyên tắc thí sinh có điểm cao được lựa chọn chuyên ngành trước.

Theo GS-TS Nguyễn Hữu Tú, thứ hạng tại kỳ thi không quyết định một bác sĩ nội trú sau này có xuất sắc hay không.

“Kết quả thi đỗ, thứ tự đỗ cao của ngày hôm nay không quyết định đầu ra của bác sĩ nội trú là xuất sắc hay không. Các em phải giữ vững bản lĩnh, tinh thần học tập, không dừng lại ở bất cứ vị trí nào”, GS-TS Nguyễn Hữu Tú nhắn nhủ.

GS-TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội chúc mừng các bác sĩ nội trú.

﻿ Ảnh: NGỌC DUNG

Ông cũng cho rằng, mỗi chuyên ngành đều có giá trị riêng và mang lại cơ hội thành công nếu người học nỗ lực, đam mê, kiên trì. Các tân bác sĩ nội trú sẽ bước vào 3 năm đào tạo được đánh giá khắc nghiệt nhưng là giai đoạn quan trọng để trưởng thành về chuyên môn.

Trường Đại học Y Hà Nội bắt đầu đào tạo bác sĩ nội trú từ năm 1974. Sau 52 năm, trường đã đào tạo hơn 6.000 bác sĩ nội trú. Match Day được triển khai từ năm 2016, nhằm công khai thứ hạng, chỉ tiêu và quá trình lựa chọn chuyên ngành của thí sinh.

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NGỌC DUNG