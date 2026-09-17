Từ năm 2028, mỗi ngành đào tạo sẽ chỉ được sử dụng 1 phương thức tuyển sinh?

Bộ GD-ĐT dự kiến cơ sở đào tạo đại học được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh; mỗi ngành đào tạo, chương trình đào tạo sử dụng 3 phương thức tuyển sinh áp dụng từ năm 2027 và 1 phương thức áp dụng từ năm 2028

Sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Đại học Sư phạm Hà Nội.

Chiều 17-9, Bộ GD-ĐT công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều các thông tư của Bộ GD-ĐT ban hành quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học để lấy ý kiến góp ý.

Đáng chú ý, về quy chế tuyển sinh, dự thảo nêu cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh; mỗi ngành đào tạo, chương trình đào tạo sử dụng 3 phương thức tuyển sinh áp dụng từ năm 2027 và 1 phương thức áp dụng từ năm 2028, không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng, xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Mỗi phương thức tuyển sinh gắn với một mã số và phải bảo đảm cơ hội cho tất cả các thí sinh tham gia xét tuyển, quy định rõ các tiêu chí đánh giá, xét tuyển, cách thức tính điểm xét bảo đảm chỉ có duy nhất một thang điểm xét tuyển, điều kiện trúng tuyển đáp ứng đồng thời các yêu cầu.

Bộ cũng sắp xếp và đưa ra danh sách 11 phương thức xét tuyển, thay vì 19 phương thức như ở quy định cũ.

Cũng theo dự thảo, nguồn xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ đại học bao gồm một trong các đối tượng sau: thí sinh có tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT của năm tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển của phương thức tuyển sinh đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30.

Trường hợp thí sinh không có điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp của phương thức tuyển sinh thì sử dụng tổng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác do hiệu trưởng cơ sở đào tạo quyết định và thông báo tại thông báo tuyển sinh đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30.

Bộ GD-ĐT dự kiến chỉ còn 11 phương thức xét tuyển

Đối với một chương trình đào tạo, sử dụng phương thức tuyển sinh gồm kết quả thi THPT, kết quả học tập THPT, kết quả thi THPT kết hợp với điểm thi năng khiếu, kết quả thi THPT kết hợp với điểm thi năng khiếu trong đó có các tổ hợp xét tuyển khác.

Đối với các chương trình đào tạo có tổ hợp xét tuyển không đủ 3 môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT, cơ sở đào tạo sử dụng tối đa tổng số môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT trong tổ hợp xét tuyển để xây dựng và quy định ngưỡng đầu vào tương ứng với thang điểm 30. Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2026 đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của năm thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc năm dự tuyển.

Cơ sở đào tạo xây dựng, công bố, thực hiện đúng cam kết thông tin tuyển sinh về đối tượng, điều kiện dự tuyển, nguồn tuyển, phương thức tuyển sinh, ngưỡng đầu vào, độ lệch điểm, tiêu chí phụ (nếu có); có trách nhiệm giải trình với thí sinh, cơ quan quản lý nhà nước và xã hội.

Trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách, thứ tự xét ưu tiên đối với các thí sinh có thứ tự ưu tiên nguyện vọng cao hơn.

Bộ lấy ý kiến dự thảo đến ngày 23-9. Thông tư mới có hiệu lực ngay trong năm nay, đồng nghĩa áp dụng từ mùa tuyển sinh đại học năm 2027.

Như vậy, từ năm 2028, Bộ GD-ĐT dự kiến các trường chỉ được dùng một phương thức tuyển sinh với một ngành, chương trình. Ví dụ, trường đại học A tuyển sinh ngành B thì ngành B chỉ được dùng một phương thức là xét điểm thi tốt nghiệp THPT, hoặc điểm thi đánh giá năng lực, hoặc học bạ, thay vì được dùng đồng thời cả ba hoặc nhiều hơn như hiện nay.

Dự thảo nhận được sự quan tâm của dư luận, nhiều ý kiến cho rằng, đây là điều chỉnh rất so với hiện tại, tác động "mạnh" đến công tác tuyển sinh của các trường và cả sự chuẩn bị, định hướng chọn ngành của thí sinh.

Thầy Vũ Khắc Ngọc (Hà Nội) tỏ ra bất ngờ với thay đổi này và không mấy tin tưởng rằng phương án này sẽ được thông qua, bởi “sẽ có rất nhiều phản đối”.

Trên một số diễn đàn, có một số ý kiến đồng tình với việc Bộ GD-ĐT siết phương thức xét tuyển, nhưng nhiều ý kiến phản đối cho rằng sẽ làm giảm cơ hội của thí sinh. Nhiều phụ huynh than, việc thay đổi liên tục sẽ khiến thí sinh hoang mang.

Một số ý kiến cũng nhận định, nếu được thông qua thì các trường top đầu sẽ xét bằng hình thức kết hợp, trường top cuối sẽ xét bằng học bạ, nên thí sinh cũng không phải lo lắng nhiều.

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LÂM NGUYÊN