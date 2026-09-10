Hai thủ khoa cùng chọn đứng trên bục giảng

Một người đạt tuyệt đối 30/30 điểm khối B00, từng đoạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia; người còn lại là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của TPHCM, đồng thời đạt điểm 10 môn Toán và Vật lý. Giữa nhiều lựa chọn sau kỳ thi, Trần Quang Thắng và Lê Thành Danh cùng bước vào Trường ĐH Sư phạm TPHCM, mang theo mong muốn trở thành những người thầy truyền cảm hứng cho học trò.

Trần Quang Thắng và Lê Thành Danh. Ảnh: NVCC

Có suất tuyển thẳng vẫn thi đạt 30/30 điểm

Trần Quang Thắng, tân sinh viên khóa 52 ngành Sư phạm Sinh học, Trường ĐH Sư phạm TPHCM, là một trong bốn thí sinh đạt 30/30 điểm tổ hợp B00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Cả ba môn Toán, Hóa học và Sinh học của Thắng đều đạt điểm 10; môn Ngữ văn đạt 8 điểm. Trước đó, nam sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) từng giành giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học và thuộc diện được tuyển thẳng vào ngành Sư phạm Sinh học.

Trần Quang Thắng. Ảnh: NVCC

Có trong tay suất tuyển thẳng, Thắng vẫn tiếp tục ôn tập và tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Không còn áp lực phải dùng kết quả kỳ thi để giành một suất vào đại học, em bước vào phòng thi với tâm thế khá thoải mái nhưng không cho phép bản thân lơ là. Kết quả ba điểm 10 vì vậy cũng vượt kỳ vọng ban đầu của nam sinh.

Điều đáng chú ý hơn bảng điểm là lựa chọn của Thắng sau kỳ thi. Với thành tích 30/30 điểm B00, giải Nhì học sinh giỏi quốc gia và suất tuyển thẳng, trước nam sinh có nhiều hướng đi. Tuy nhiên, Thắng cho biết em cảm thấy thoải mái với quyết định chọn Sư phạm Sinh học và nhìn thấy tương lai của mình với nghề này. Gia đình cũng tôn trọng, ủng hộ lựa chọn của em.

Quyết định ấy được vun đắp từ những năm học tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Không riêng một cá nhân, mỗi thầy cô trong tổ Sinh học đều truyền cho Thắng động lực, niềm đam mê với môn học và trở thành những hình mẫu để em học hỏi. Chính từ những người thầy, người cô ấy, Thắng dần nhìn thấy niềm vui cũng như con đường nghề nghiệp của mình trong lĩnh vực sư phạm.

Bước vào đại học giữa thời điểm trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động mạnh đến cách học sinh tiếp cận kiến thức, Thắng cũng hình dung rõ hơn về người giáo viên mình muốn trở thành.

“Theo em, điều AI khó thay thế ở người giáo viên là khả năng thấu hiểu cảm xúc của học sinh và có cách truyền đạt riêng, phù hợp với từng em. Trong bốn năm đại học, em sẽ cố gắng học tập, tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm để chuẩn bị cho con đường đứng lớp sau này”, Thắng chia sẻ.

Thủ khoa thành phố muốn trở thành thầy giáo Toán

Nếu Trần Quang Thắng đến với nghề giáo từ niềm say mê Sinh học thì Lê Thành Danh, tân sinh viên ngành Sư phạm Toán học, lại được truyền cảm hứng trực tiếp từ hình ảnh một người thầy.

Nam sinh Lê Thành Danh (phải) và thầy giáo Phan Thanh Tùng - GVCN của Danh và cũng là người truyền cảm hứng giúp Danh nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên dạy Toán. Ảnh: NVCC

Danh khép lại 12 năm phổ thông bằng kết quả nổi bật: trở thành thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của TPHCM với tổng điểm 4 môn đạt 38,25. Trong đó, nam sinh đạt 10 điểm Toán, 10 điểm Vật lý, 9,75 điểm Hóa học và 8,5 điểm Ngữ văn. Với 29,75 điểm tổ hợp A00, Danh đồng thời là thủ khoa A00 của TPHCM và á khoa A00 toàn quốc.

Nhưng với Danh, những con số ấy không phải đích đến cuối cùng. Đằng sau bảng điểm là quá trình tự học bền bỉ cùng kiến thức, phương pháp tư duy và thái độ học tập được em tích lũy từ thầy cô, bạn bè trong những năm phổ thông.

Giữa nhiều lựa chọn ngành nghề sau kỳ thi, Danh đăng ký ngành Sư phạm Toán học, Trường ĐH Sư phạm TPHCM. Người góp phần gieo vào nam sinh mong muốn trở thành giáo viên là thầy Phan Thanh Tùng, giáo viên chủ nhiệm. Sự tận tâm của thầy giúp Danh không chỉ nhận ra sức hút của Toán học mà còn hiểu ý nghĩa của việc người giáo viên truyền cảm hứng cho học trò.

“Bốn năm đại học phía trước, điều em kỳ vọng nhất không phải là tiếp tục giữ một bảng thành tích nổi trội, mà là hoàn thiện về nhân cách và năng lực nghề nghiệp: tự tin đối diện điểm yếu, chủ động tư duy và thấu hiểu học trò”, Danh bày tỏ.

Mong muốn của nam sinh sau khi rời giảng đường là trở thành một người thầy có thể khơi lên tình yêu học tập thực chất ở học sinh, thay vì để Toán học chỉ dừng lại ở những bài toán hay công thức khô khan.

“Thắng và Danh bước vào đại học từ hai hành trình khác nhau. Một người nổi bật ở Sinh học, từng giành giải quốc gia rồi đạt trọn 30 điểm khối B00; người kia đứng đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT của TPHCM và đạt 29,75 điểm A00. Nhưng điểm gặp nhau của hai tân sinh viên là phía sau lựa chọn ngành học đều có hình bóng những người thầy, người cô từng đồng hành với các em. Danh hiệu thủ khoa hay những điểm 10 mới chỉ là kết quả của chặng đường phổ thông. Trước mắt Thắng và Danh còn bốn năm để tích lũy kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và trải nghiệm thực tế. Bởi để trở thành một giáo viên giỏi, điểm số là lợi thế nhưng chưa đủ. Khả năng truyền đạt, thấu hiểu người học và giữ được ngọn lửa với nghề mới là hành trang dài lâu” TS Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp, Trường ĐH Sư phạm TPHCM

CÔNG CHƯƠNG