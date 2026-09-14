Định hướng nghề nghiệp, kết nối việc làm cho sinh viên năm nhất

Sáng 14-9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TPHCM phối hợp với Đoàn phường Tam Thắng và Đoàn trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu tổ chức chương trình “Định hướng nghề nghiệp và Sàn giao dịch việc làm” cho khoảng 350 sinh viên năm nhất.

Các doanh nghiệp mang tới hàng ngàn cơ hội việc làm cho sinh viên.

Đồng hành cùng chương trình có các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tầm nhìn Quốc tế ALADIN; Công ty Cổ phần Phúc Long Heritage; Công ty Cổ phần Good Day Hospitality (McDonald’s); Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Hàm Nghi.

Đến với chương trình, 4 doanh nghiệp mang đến khoảng 1.000 chỉ tiêu tuyển dụng, tập trung ở nhóm ngành F&B (dịch vụ ăn uống) với các vị trí như: quản lý nhà hàng, trưởng nhóm, thu ngân, nhân viên phục vụ, phụ bếp, chế biến… Bên cạnh đó, nhóm ngành ngân hàng cũng có nhu cầu tuyển dụng các vị trí như tư vấn viên, marketing…

Ban Tổ chức trao Thư cảm ơn cho các doanh nghiệp tham gia Ngày hội.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TPHCM cho biết đây là hoạt động đầu tiên của Trung tâm được tổ chức tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TPHCM phát biểu khai mạc.

Với vai trò đồng hành cùng thanh niên trong đào tạo, trang bị kỹ năng nghề nghiệp và kết nối cung - cầu lao động, Trung tâm mong muốn tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với người lao động, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên, sinh viên. Chương trình là cơ hội để doanh nghiệp và người lao động gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, qua đó đưa cơ hội nghề nghiệp đến gần hơn với thanh niên, sinh viên tại khu vực này.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TPHCM ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tam Thắng và Đoàn trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu.

Dịp này, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TPHCM ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tam Thắng về việc giới thiệu việc làm cho thanh niên; đồng thời ký kết với Đoàn trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu để phối hợp tổ chức hội thảo kỹ năng “Hành trang cho tân sinh viên” và chương trình “Định hướng nghề nghiệp và Sàn giao dịch việc làm” trong những năm tiếp theo.

Nghi thức khai mạc Ngày hội giao dịch việc làm 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, hội thảo kỹ năng “Hành trang cho tân sinh viên” được bà Lê Thị Thúy Tiên, Giám đốc Nhân sự Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Sài Gòn King Land chia sẻ với sinh viên.

Tiếp đó, sinh viên tham quan, tìm hiểu thông tin và trao đổi trực tiếp với các nhà tuyển dụng tại các khu vực tuyển dụng. Qua đó các em có thêm thông tin về nhu cầu nhân lực, vị trí việc làm, những yêu cầu về kỹ năng, tác phong nghề nghiệp của doanh nghiệp.

KHÁNH CHI