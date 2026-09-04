Giáo dục

Hướng nghiệp - tuyển sinh

Hơn 1.000 cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên

SGGPO

Sáng 4-9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TPHCM (YESCenter) phối hợp Trường Đại học Công Thương TPHCM (HUIT) tổ chức Internship Fair 2026 – Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên.

Ngày hội thu hút khoảng 800 sinh viên, kết nối với hơn 20 doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng, cung cấp hơn 1.000 vị trí thực tập và việc làm trong nhiều lĩnh vực như ngân hàng, tài chính - kế toán, giám sát, nhà hàng...

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Sinh viên đăng ký thực tập tại ngày hội. Ảnh: BÙI TUẤN

Tại ngày hội, sinh viên được trực tiếp trao đổi với đại diện doanh nghiệp, tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng, môi trường làm việc và các vị trí thực tập, việc làm phù hợp với chuyên ngành. Đây cũng là dịp để sinh viên chủ động giới thiệu năng lực, kỹ năng, tìm hiểu những yêu cầu thực tế mà doanh nghiệp đặt ra đối với nguồn nhân lực trẻ.

Nguyễn Minh Anh, sinh viên HUIT, cho biết, việc gặp trực tiếp doanh nghiệp giúp sinh viên hiểu rõ hơn về yêu cầu tuyển dụng và có thêm kinh nghiệm khi tìm việc. “Trước đây, em chủ yếu tìm thông tin tuyển dụng trên mạng nên khá khó hình dung doanh nghiệp cần gì ở một ứng viên. Tham gia ngày hội, em có thể trao đổi trực tiếp, được tư vấn về vị trí phù hợp và biết mình còn thiếu những kỹ năng nào để chuẩn bị tốt hơn cho công việc sau khi tốt nghiệp”, Minh Anh chia sẻ.

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Nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên tại ngày hội. Ảnh: BÙI TUẤN

Theo ban tổ chức, hoạt động giúp sinh viên có thêm cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, chủ động xác định hướng đi nghề nghiệp, chuẩn bị kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm trước khi tốt nghiệp. Đối với doanh nghiệp, các hoạt động tại ngày hội giúp mở rộng nguồn tuyển dụng, tiếp cận lực lượng lao động trẻ và tìm kiếm những ứng viên có chuyên môn phù hợp.

Bên cạnh đó, Internship Fair 2026 còn tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên như tư vấn pháp luật lao động, khám sức khỏe miễn phí phục vụ hồ sơ xin việc và các hoạt động giao lưu, kết nối…

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BÙI TUẤN

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