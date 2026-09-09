Nữ thủ khoa theo đuổi Công nghệ sinh học ở môi trường đại học quốc tế

Là học sinh chuyên Sinh nhưng không chọn Y, Dược như nhiều bạn cùng lớp, Dương Kim Trân quyết định theo đuổi Công nghệ sinh học vì niềm yêu thích nghiên cứu. Với 96/100 điểm ở phương thức xét tuyển tổng hợp, nữ sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa trở thành thủ khoa tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM) năm 2026.

Dương Kim Trân.

Chọn con đường để "làm chủ chính mình"

Trong lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TPHCM (IU), Dương Kim Trân, tân sinh viên ngành Công nghệ sinh học, được chọn đại diện hơn 1800 tân sinh viên khóa 2026 phát biểu. Đứng trước thầy cô, phụ huynh và những người bạn vừa bắt đầu hành trình đại học, nữ thủ khoa nói về một điều mà em đang học: chủ động với chính cuộc đời mình.

Dương Kim Trân phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TPHCM.

Với Trân, lựa chọn ngành học cũng bắt đầu từ sự chủ động ấy. Từng là học sinh chuyên Sinh của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TPHCM), Trân có hướng đi khá khác so với nhiều bạn cùng lớp. Yêu thích Sinh học nhưng em không muốn trở thành bác sĩ hay dược sĩ. Điều khiến Trân hứng thú hơn là tìm hiểu những vấn đề phía sau các hiện tượng sinh học và đi sâu vào nghiên cứu.

Bước ngoặt đến vào năm lớp 11. Nhận thấy sở thích và định hướng của học trò, cô giáo chủ nhiệm, đồng thời là giáo viên môn Sinh, giới thiệu với Trân về ngành Công nghệ sinh học và Trường ĐH Quốc tế. Thấy Trân yêu thích, có khả năng tiếng Anh, cô cũng khuyên em tìm hiểu môi trường đào tạo bằng tiếng Anh của trường.

Từ lời gợi mở ấy, Trân tìm hiểu kỹ hơn và tham gia các chương trình trải nghiệm để quan sát môi trường học tập, chương trình đào tạo. “Ban đầu em cũng có đôi chút phân vân về những lựa chọn của mình ở tuổi 17. Tuy nhiên, qua sự hướng dẫn của thầy cô và những trải nghiệm thực tế, lựa chọn của em dần trở nên rõ ràng hơn”, Trân nhớ lại..

Trân quyết định đăng ký chương trình liên kết Công nghệ sinh học định hướng Y sinh với University of the West of England (UWE). Theo nữ sinh, môi trường đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh vừa phù hợp với sở thích ngoại ngữ, vừa mở thêm cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên môn và hội nhập quốc tế. Em kỳ vọng trong quá trình học có thể tham gia nghiên cứu, trao đổi ở nước ngoài và tiếp tục học lên cao sau khi tốt nghiệp.

TS Nguyễn Quốc Chính - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Quốc tế, vinh danh Dương Kim Trân - Thủ khoa Tuyển sinh năm 2026.

Kết quả tuyển sinh mang đến cho Trân một bất ngờ: với 96/100 điểm ở phương thức xét tuyển tổng hợp, em trở thành thủ khoa tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế năm 2026. Với Trân, niềm vui này đi cùng một chút áp lực. “Em cảm thấy may mắn và cũng có chút lo lắng khi mình là thủ khoa tuyển sinh. Nhưng em xem đây là động lực để cố gắng và kỷ luật bản thân hơn trong hành trình học đại học”, Trân chia sẻ.

Chọn Công nghệ sinh học vì đam mê nghiên cứu

Trước khi trở thành thủ khoa đầu vào đại học, Trân từng đạt giải Ba học sinh giỏi môn Sinh cấp thành phố. Nhưng môn học nữ sinh yêu thích không chỉ có Sinh học. Trân cũng đặc biệt thích Toán bởi cảm giác thú vị khi làm việc với những con số. Theo nữ sinh, Toán là nền tảng của nhiều ngành khoa học; học tốt Toán cũng giúp em có thêm công cụ để tiếp cận Sinh học.

Cuốn sách Trân đang đọc cũng gắn với lựa chọn mới. Đó là Nhập môn Công nghệ sinh học được khoa tặng. Nữ sinh kể càng đọc càng thấy “cuốn”, bởi trước mắt còn rất nhiều kiến thức mới của ngành mà em muốn khám phá.

Niềm vui của Dương Kim Trân khi bước vào năm học mới.

Trở thành thủ khoa đầu vào, với Trân, mới chỉ là dấu mốc bắt đầu. Trong những năm đại học, nữ sinh đặt mục tiêu tiếp tục theo đuổi lĩnh vực mình yêu thích, tham gia nghiên cứu, hoạt động ngoại khóa và tìm kiếm cơ hội học tập quốc tế.

Có lẽ vì vậy, trong bài phát biểu trước khoảng 2.000 tân sinh viên khóa 2026, Trân không nói nhiều về danh hiệu thủ khoa. Thay vào đó, nữ sinh nhắn các bạn hãy “mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn”, dám thử thách bản thân và tạo nên dấu ấn riêng.

“Học đại học không chỉ là hành trình trau dồi kiến thức, mà còn là hành trình học cách chủ động với chính cuộc đời mình. Đại học là hành trình tìm kiếm chính mình và khẳng định mình”, Trân chia sẻ.

Với cô gái 18 tuổi từng đứng trước nhiều lựa chọn, sự chủ động ấy bắt đầu từ quyết định không chọn một ngành chỉ vì nhiều người xung quanh lựa chọn, mà đi theo điều mình thực sự muốn tìm hiểu. Danh hiệu thủ khoa vì thế là điểm xuất phát để Trân bước vào hành trình mới, đi sâu hơn vào nghiên cứu, thử sức trong môi trường quốc tế và từng bước biến niềm yêu thích khoa học thành con đường nghề nghiệp.

CÔNG CHƯƠNG