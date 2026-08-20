Chiều 20-8, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) ký thỏa thuận hợp tác truyền thông giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát huy thế mạnh truyền thông đa nền tảng, lan tỏa thông tin chính thống và các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Vietlott ký hợp tác truyền thông giai đoạn 2026-2030. Ảnh HNM

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, cho biết đơn vị là cơ quan báo chí chủ lực của Thủ đô, với các loại hình truyền thông gồm truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử cùng nền tảng số và mạng xã hội.

Các sản phẩm báo chí được tổ chức sản xuất, phân phối trên nhiều nền tảng như TikTok, Zalo và các nền tảng số khác. Nhiều chương trình, video thu hút hàng triệu lượt xem, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng.

Theo ông Nguyễn Thanh Liêm, đây là lợi thế để 2 bên phối hợp xây dựng các sản phẩm truyền thông phù hợp với từng nhóm công chúng. Hợp tác với Vietlott hướng tới khai thác những câu chuyện, hoạt động thực tế của doanh nghiệp để tạo ra các sản phẩm báo chí có giá trị, thay vì chỉ dừng ở thông tin quảng bá.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết hợp tác truyền thông. Ảnh HNM

Lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đề nghị Vietlott tăng cường cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ, nhất là những vấn đề dư luận quan tâm hoặc có nguy cơ bị hiểu chưa đầy đủ, thiếu chính xác.

Cơ chế trao đổi thông tin 2 chiều sẽ giúp báo chí có cơ sở phản ánh đầy đủ, khách quan hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời giúp Vietlott chủ động cung cấp thông tin và làm rõ các vấn đề.

Đánh giá cao thế mạnh và tầm ảnh hưởng của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Tổng Giám đốc Vietlott Phạm Ngọc Tú kỳ vọng thỏa thuận hợp tác sẽ giúp thông tin chính thống về hoạt động của doanh nghiệp được truyền tải nhanh chóng, chính xác, sinh động tới đông đảo độc giả, khán thính giả.

Theo thỏa thuận hai bên phối hợp truyền thông giai đoạn 2026-2030, tập trung vào thương hiệu, sản phẩm Vietlott, với các nội dung về xổ số tự chọn, kết quả quay số, hoạt động trao thưởng và tính công khai, minh bạch; các hoạt động trách nhiệm xã hội, gồm an sinh, thiện nguyện, hỗ trợ giáo dục, y tế, người có hoàn cảnh khó khăn và phát triển cộng đồng...

Thời gian hợp tác từ tháng 8-2026 đến hết ngày 31-12-2030.

AN NHIÊN