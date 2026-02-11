Năm 2025: Vietlott trả thưởng hơn 5.342 tỷ đồng đến người chơi xổ số trên toàn quốc

Năm 2025, Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đạt doanh thu hơn 9.686 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2024 và vượt 11% kế hoạch Bộ Tài chính giao. Về đóng góp ngân sách các địa phương, Vietlott đóng góp hơn 2.495 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Ghi nhận hơn 32 triệu lượt trúng thưởng và đã trả thưởng hơn 5.342 tỷ đồng đến người chơi trên toàn quốc, tăng 25%. Bên cạnh đó, Vietlott, người trúng thưởng và Quỹ Tâm Tài Việt đã thực hiện các chương trình an sinh xã hội gần 22 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tham dự lễ khánh thành 108 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, cao tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên với tổng số tiền 6,48 tỷ đồng do Bộ Tài chính hỗ trợ (từ nguồn của Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam - Vietlott)

Về sản phẩm, Vietlott đã ra mắt 1 sản phẩm xổ số quay nhanh mới với tên gọi Lotto 5/35 vào tháng 6-2025, nâng tổng số sản phẩm lên 7 sản phẩm xổ số tự chọn. Xổ số tự chọn Lotto 5/35 được quay số mở thưởng hai lần vào 13 giờ và 21 giờ mỗi ngày và có giải Độc Đắc tích lũy. Đặc biệt, khi giải Độc Đắc vượt 12 tỷ đồng, giá trị của giải Độc Đắc sẽ được chia cho các hạng giải thưởng khác (trừ giải khuyến khích) tại kỳ quay số lúc 21 giờ của ngày kế tiếp (kỳ chia giải) với điều kiện là các kỳ quay số mở thưởng đều không có người trúng giải Độc Đắc.

Về hệ thống phân phối, Vietlott hiện đang triển khai kinh doanh tại 2 kênh: thiết bị đầu cuối và điện thoại. Sau hơn 9 năm kinh doanh, Vietlott đã có hệ thống 6.230 điểm bán hàng trên toàn quốc. Trong năm 2025, Vietlott đã thực hiện nhiều hoạt động để phát triển kênh thiết bị đầu cuối: tăng hoa hồng đại lý từ 8% lên đến hơn 11%; tổ chức các khóa đào tạo nâng cao đối với đại lý/điểm bán hàng, đặc biệt ưu tiên chủ điểm là đối tượng chính sách. Kênh phân phối qua ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS đã có hơn 3,7 triệu tài khoản tham gia dự thưởng, tăng trưởng gần 1,2 triệu tài khoản so với đầu năm và mở rộng liên kết với hơn 30 ứng dụng ví điện tử, ngân hàng.

Ngân sách địa phương được hưởng từ hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán của Vietlott: gần 30% doanh thu bán vé, các khoản thuế và lợi nhuận sau thuế. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Vietlott, người trúng thưởng và quỹ Tâm Tài Việt cũng tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị lên đến gần 22 tỷ đồng như xây dựng nhà tình nghĩa/đại đoàn kết, khắc phục hậu quả sau bão lũ, tặng thẻ bảo hiểm sức khỏe cho người bán vé, và các hoạt động an sinh xã hội khác.

Vietlott đã và đang thực hiện đúng với sứ mệnh phát triển thị trường trò chơi giải trí có thưởng Việt Nam theo hướng hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm, mang đến cho người chơi đa dạng các loại hình xổ số tự chọn hấp dẫn, hợp pháp. Trong năm 2026, Vietlott có kế hoạch triển khai kênh phân phối mới và cải tiến các sản phẩm xổ số tự chọn hiện hữu để phục vụ tốt hơn nhu cầu giải trí có thưởng hợp pháp cho người dân Việt Nam.

P.V