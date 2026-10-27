Doanh nghiệp có nguy cơ mất đơn hàng nếu không đáp ứng yêu cầu ESG

Đáp ứng yêu cầu về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đang trở thành yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giữ khách hàng, giành đơn hàng và tiếp cận vốn. Tuy nhiên, các cam kết phải được chứng minh bằng dữ liệu và kết quả thực hiện.

Các diễn giả trao đổi về khung tiêu chuẩn ESG quốc tế và cách lồng ghép vào chiến lược, vận hành doanh nghiệp. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Ngày 27-10, tại phiên thảo luận về thực hành ESG trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, các diễn giả phân tích tác động của ESG đối với khả năng tiếp cận vốn và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp.

Đáp ứng ESG để giữ khách hàng, giành đơn hàng

Ông Nguyễn Trần Trung, Giám đốc điều hành Công ty Tư vấn Tài chính Bền vững, nhận định ESG đang tạo ra giá trị thương mại trực tiếp. Khi các nhà cung cấp có giá cả, chất lượng và năng lực giao hàng tương đương, khả năng đáp ứng yêu cầu ESG có thể trở thành yếu tố quyết định lựa chọn đối tác.

Ông Nguyễn Trần Trung, Giám đốc điều hành Công ty Tư vấn Tài chính Bền vững, phân tích vai trò của ESG trong việc giữ khách hàng và mở rộng đơn hàng. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Theo ông, các tập đoàn đa quốc gia ngày càng yêu cầu nhà cung cấp chứng minh năng lực quản lý môi trường, phát thải và thực hiện trách nhiệm xã hội. Doanh nghiệp nhỏ và vừa vì vậy phải thay đổi phương thức quản trị để duy trì khách hàng, mở rộng đơn hàng. ESG không thể dừng ở cam kết mà phải được chứng minh bằng dữ liệu, phương pháp đo lường và bằng chứng cụ thể, tránh nguy cơ “tẩy xanh”. Doanh nghiệp có thể bắt đầu từ một sản phẩm chủ lực, đánh giá kết quả trước khi mở rộng.

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch Hội đồng quản trị Coteccons, chia sẻ kinh nghiệm triển khai ESG trong chuỗi cung ứng ngành xây dựng. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Từ thực tiễn ngành xây dựng, ông Bolat Duisenov, Chủ tịch Hội đồng quản trị Coteccons, chia sẻ doanh nghiệp có mạng lưới hơn 3.000 nhà thầu phụ và đối tác. Việc thực hành ESG cần được triển khai xuyên suốt chuỗi cung ứng, từ an toàn lao động, quản trị minh bạch đến sử dụng vật liệu phát thải thấp.

Theo ông, các giải pháp liên quan đến thép và bê tông xanh đã góp phần giảm hoặc tránh phát thải hơn 330.000 tấn trong năm trước. ESG cũng đang trở thành cơ sở xây dựng lòng tin giữa tổng thầu và nhà cung cấp.

Chuẩn hóa dữ liệu để tiếp cận tín dụng xanh

Dữ liệu là cơ sở để doanh nghiệp chứng minh kết quả thực hành ESG với ngân hàng và đối tác. Tuy nhiên, đây cũng là điểm yếu của nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.

Ông Hoàng Văn Tâm, Trưởng phòng Tổng hợp và Hợp tác quốc tế, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương, nhấn mạnh yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu trong thực hành ESG. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Ông Hoàng Văn Tâm, Trưởng phòng Tổng hợp và Hợp tác quốc tế, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương, nhận định một rào cản lớn là thiếu dữ liệu đáng tin cậy. Khi chưa có hệ thống thông tin đầy đủ, doanh nghiệp khó lập báo cáo ESG, đáp ứng yêu cầu của khách hàng quốc tế hoặc tiếp cận tín dụng xanh. Do vậy, doanh nghiệp có thể bắt đầu từ dữ liệu sẵn có như hóa đơn điện, nước, nhiên liệu, nguyên vật liệu và chứng từ về chất thải. Tiếp đó là bổ sung đo lường tại các công đoạn tiêu thụ nhiều năng lượng, tiến tới truy xuất nguồn gốc đến từng sản phẩm.

Ông Hà Huy Cường, Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank, chia sẻ chính sách hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn xanh. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Từ góc độ ngân hàng, ông Hà Huy Cường, Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank, chia sẻ ngân hàng đã đưa tín dụng xanh vào chiến lược từ năm 2016, hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế xây dựng hệ thống quản lý rủi ro môi trường và xã hội (ESMS). Các tiêu chí đánh giá được đơn giản hóa để phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ khách hàng đủ điều kiện tiếp cận vốn xanh với lãi suất ưu đãi.

Theo ông Hà Huy Cường, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã triển khai các hoạt động liên quan đến ESG nhưng chưa hệ thống hóa thành dữ liệu, báo cáo. Vì vậy, những nỗ lực tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải chưa trở thành lợi thế rõ ràng khi tiếp cận vốn.

TS Hari Ramalu Ragavan, chuyên gia tư vấn cao cấp Công ty AKPA Asia Consulting, đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hành ESG phù hợp với nguồn lực. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Kết luận phiên thảo luận, TS Hari Ramalu Ragavan, chuyên gia tư vấn cao cấp Công ty AKPA Asia Consulting, nhấn mạnh doanh nghiệp nhỏ và vừa cần sự hỗ trợ từ ngân hàng, doanh nghiệp đầu chuỗi và cơ quan quản lý để thực hành ESG phù hợp với nguồn lực. Việc hỗ trợ cần hướng đến giảm chi phí tuân thủ, chuẩn hóa dữ liệu và chuyển kết quả thực hành ESG thành lợi thế trong tiếp cận vốn, giữ khách hàng và cạnh tranh đơn hàng.

ÁI VÂN - MAI HOA - HẠNH NHUNG