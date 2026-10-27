Đổi mới kiểm toán công, chuyển từ phát hiện sai sót sang dự báo rủi ro

Ngày 27-10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội thảo quốc tế “Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, thể chế và đổi mới”.

Tham dự hội thảo có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; ông K. Sanjay Murthy, Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ, Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI); ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.

Cùng dự có 16 đoàn đại biểu cơ quan kiểm toán tối cao các nước và đại sứ các quốc gia Azerbaijan, Iran, Malaysia, Indonesia, Campuchia tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dự và phát biểu tại hội thảo. Ảnh: CẨM HÀ

Tại hội thảo, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, sứ mệnh, phương thức hoạt động, quản trị và tổ chức kiểm toán cần điều chỉnh linh hoạt để thích ứng với tình hình mới.

Điều này nhằm đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người dân, góp phần nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm và sự liêm chính của hệ thống quản trị công.

“Cho dù thế giới nhiều biến động và điều kiện của mỗi quốc gia không giống nhau, song các cơ quan kiểm toán tối cao vẫn tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong thúc đẩy tính hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, trách nhiệm giải trình, kỷ cương an toàn, lành mạnh của nền quản trị công quốc gia và nền tài chính công, ngân sách nhà nước”, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội thảo. Ảnh: CẨM HÀ

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng khẳng định, kiểm toán công hiện đại trên thế giới không còn bó hẹp trong phạm vi kiểm tra, tuân thủ tài chính truyền thống, mà đã và đang trở thành công cụ quan trọng để cung cấp luận cứ, phục vụ hoạch định, chính sách vĩ mô, cảnh báo sớm rủi ro, hệ thống và nâng cao giá trị công.

Do đó, Kiểm toán Nhà nước cần chủ động tham khảo các thông lệ quốc tế tốt nhất để hoàn thiện khuôn khổ thể chế, nâng cao hiệu lực kiến nghị kiểm toán; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và mở rộng sang các lĩnh vực mới như tài chính xanh, môi trường, an ninh mạng, dữ liệu công và phát triển bền vững.

"Việc đổi mới và ứng dụng giải pháp sáng tạo sẽ giúp xây dựng Kiểm toán Nhà nước chuyên nghiệp, hiện đại, có uy tín cao trong khu vực cũng như trên thế giới", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh.

Hội thảo là diễn đàn quan trọng để các cơ quan kiểm toán tối cao chia sẻ tầm nhìn và giải pháp đổi mới sáng tạo. Ảnh: CẨM HÀ

Trong khi đó, Chủ tịch ASOSAI, Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ K. Sanjay Murthy cho rằng, thách thức cốt lõi của ngành hiện nay là chuẩn bị cho tương lai nhưng không đánh mất các giá trị nền tảng.

Tương lai của kiểm toán công đòi hỏi sự kết hợp song hành giữa giữ gìn nguyên tắc cốt lõi và không ngừng nâng cao năng lực mới. Trong đó, tính độc lập, khách quan và đáng tin cậy là tôn chỉ sống còn.

Theo ông, trước những biến động thời đại, phương pháp kiểm toán phải chuyển dịch từ "phát hiện sai sót" sang "dự báo rủi ro". Cơ quan kiểm toán cần nhận diện sớm dấu hiệu bất thường trong quản lý và mua sắm công, giúp Chính phủ chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Đại biểu dự hội thảo. Ảnh: CẨM HÀ

Chủ tịch ASOSAI cho rằng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn sẽ là công cụ đắc lực nâng cao hiệu quả kiểm toán, nhưng không thay thế xét đoán chuyên môn.

Theo ông, con người là nhân tố quyết định thành công của mọi cải cách; nhấn mạnh các cơ quan kiểm toán cần chú trọng đầu tư nguồn nhân lực và đẩy mạnh hợp tác quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm.

"Thế giới sẽ tiếp tục thay đổi, công cụ và rủi ro sẽ dịch chuyển, nhưng cam kết đối với sự thật, tính liêm chính và lợi ích công cộng phải luôn bất biến", ông K.Sanjay Murthy nhấn mạnh.

CẨM HÀ