Miễn phí tham quan nhiều điểm di tích vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11)

Theo Thông tư số 167/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính vừa ban hành sẽ có 10 địa điểm di tích, bảo tàng và vườn quốc gia được miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) hằng năm.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ mở cửa miễn phí tham quan trong ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: NGÂN NGUYỄN

Theo đó, các địa điểm được áp dụng chính sách gồm: Di tích lịch sử Dinh Độc Lập (TPHCM); Bảo tàng Hải Dương học (Khánh Hòa); Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội); Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Thái Nguyên); Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội); Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội); Bảo tàng Yersin (Khánh Hòa); Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội); Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội) và các vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), Tam Đảo (Phú Thọ), Yok Đôn (Đắk Lắk).

Du khách tham quan tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Ảnh: NGÂN NGUYỄN

Việc miễn phí tham quan vào ngày 24-11 hằng năm là một trong những chính sách nhằm cụ thể hóa chủ trương tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, tạo thêm cơ hội để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, tìm hiểu lịch sử, di sản và bản sắc dân tộc.

Chính sách cũng mở rộng cơ hội tiếp cận các thiết chế văn hóa, di tích và không gian thiên nhiên, khuyến khích cộng đồng quan tâm hơn đến việc gìn giữ, phát huy các giá trị di sản.

VĨNH XUÂN