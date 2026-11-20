Chiều 20-11, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH, 10 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, giảm 2 năm tù so với bản án sơ thẩm.

Cùng bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”, bị cáo Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB-XH trước đây), bị tuyên phạt 11 năm tù, giảm 3 năm so với mức án sơ thẩm 14 năm tù.

Các bị cáo khác cũng được cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt các mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù giam.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: LAM HOÀNG

Khi tuyên án, hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định cấp sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội, không oan sai; đánh giá đúng hành vi phạm tội của các bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, cả 9 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cấp sơ thẩm xác định.

Theo hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của các bị cáo có tính chất, mức độ đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, gây dư luận xấu trong xã hội. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo cung cấp thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới. Trong đó, bị cáo Nguyễn Bá Hoan có nhiều người làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt; thể hiện sự ăn năn, hối cải từ giai đoạn điều tra đến phiên tòa phúc thẩm.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2020 đến năm 2025, bị cáo Nguyễn Bá Hoan đã nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền 16,3 tỷ đồng để ký 14 giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đồng ý cho xây dựng quy trình, thủ tục riêng trong việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động. Bị cáo Tống Hải Nam bị xác định nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền 14,3 tỷ đồng, trong đó hưởng lợi cá nhân 7,9 tỷ đồng từ các doanh nghiệp.

GIA KHÁNH - LAM HOÀNG