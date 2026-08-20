Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị 12-13 năm tù giam

Sáng 20-8, phiên tòa xét xử sơ thẩm 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (gọi tắt là Công ty Hoàng Long) kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã trình bày bản luận tội và đề nghị các mức án đối với từng bị cáo.

Theo đó, cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH (trước đây) Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án 12-13 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Cùng tội danh, bị cáo Lê Thanh Hà (cựu Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc) bị đề nghị 3-4 năm tù.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội trình bày bản luận tội. Ảnh: LAM HOÀNG

7 bị cáo thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB-XH trước đây) gồm: Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng) bị đề nghị 15-16 năm tù; Nguyễn Thành Hưng (cán bộ Văn phòng) bị đề nghị từ 7-8 năm tù; Nguyễn Gia Liêm (cựu Phó Cục trưởng) bị đề nghị 3-4 năm tù; Phan Thị Thu Trang (cán bộ Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo) bị đề nghị 4-5 năm tù; Phạm Viết Hương (cựu Phó Cục trưởng); Đỗ Vân Hương (quyền Trưởng phòng Pháp chế) cùng bị đề nghị mức án 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Tạ Thị Thanh Thúy (cựu Phó Trưởng phòng Thị trường châu Á, châu Phi) bị đề nghị 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô) bị đề nghị 5-6 năm tù về tội "Môi giới hối lộ".

Đối với nhóm bị cáo thuộc Công ty Hoàng Long, đại diện viện kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long) mức án 5-6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Các bị cáo khác tại Công ty Hoàng Long tùy tính chất, mức độ hành vi mà đại diện viện kiểm sát đề nghị xử phạt từ 18-24 tháng tù treo đến 36-42 tháng tù giam.

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan tại phiên tòa. Ảnh: LAM HOÀNG

Nêu bản luận tội trước tòa, đại diện viện kiểm sát nhận định, từ năm 2021 đến tháng 5-2025, bị cáo Nguyễn Bá Hoan được giao nhiệm vụ phụ trách Cục quản lý lao động ngoài nước, biết và bỏ mặc "tình trạng" để cấp dưới là Tống Hải Nam chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ, để cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền từ 100 đến 400 triệu đồng.

Ngoài ra, trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài, bị cáo Nguyễn Bá Hoan đã đồng ý cho bị cáo Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản, để doanh nghiệp không thể tự cung cấp được tài liệu theo quy định, buộc phải đưa tiền ở mức 500 USD/lao động để được tạo điều kiện và được cấp phiếu trả lời. Qua đó, bị cáo Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam và một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 30 tỷ đồng của các cá nhân thuộc 31 công ty.

ĐỖ TRUNG - LAM HOÀNG