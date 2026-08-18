Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và đồng phạm hầu tòa

Sáng 18-8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH trước đây (nay là Bộ Nội vụ) Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác.

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến tháng 5-2025, ông Nguyễn Bá Hoan phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước, biết và để cho Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ để cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Các đối tượng buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền từ 100 đến 400 triệu đồng để được cấp giấy phép.

Lúc 8 giờ 10 phút, các bị cáo được đưa tới phòng xử. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài, ông Nguyễn Bá Hoan đồng ý cho Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản để doanh nghiệp không thể tự cung cấp tài liệu theo quy định. Doanh nghiệp vì thế phải đưa khoảng 500 USD/lao động để được tạo điều kiện và cấp phiếu trả lời.

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan được dẫn giải vào phòng xử. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cơ quan công tố cáo buộc, các bị cáo Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam và một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng của các cá nhân thuộc 31 doanh nghiệp.

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan được cho là đã ký 14 giấy phép; đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động thuộc diện Visa E7 trái luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền "chi phí" và tiền biếu vào các dịp lễ, tết với tổng số tiền nhận hối lộ là hơn 16 tỷ đồng và bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo được dẫn giải vào phòng xử. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong số 28 bị cáo, có 13 người bị tạm giam, 15 người được tại ngoại. Có hơn 50 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 28 bị cáo.

Để chuẩn bị cho phiên xử, Tòa triệu tập đại diện 4 công ty và hơn 50 cá nhân đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 9 ngày liên tục.

ĐỖ TRUNG