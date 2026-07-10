Giới trẻ kể chuyện di sản Đà Nẵng qua hội họa

Ngày 10-7, Bảo tàng Đà Nẵng lần đầu tiên tổ chức ngày hội Mỹ thuật Đà Nẵng năm 2026. Sự kiện nhằm phục vụ người dân và du khách trong thời gian diễn ra Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026.

Các em trải nghiệm vẽ tranh. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Từ nay đến ngày 11-7, công chúng có cơ hội tham quan không gian trưng bày các tác phẩm mỹ thuật của các họa sĩ Đà Nẵng, triển lãm sinh vật cảnh với bonsai, đá cảnh và cây cảnh nghệ thuật...

Các sản phẩm mỹ nghệ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thiết kế cầu Rồng Đà Nẵng thu nhỏ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Điểm nhấn của ngày hội là cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Di sản Đà Nẵng - Sức sống mới” dành cho những người yêu hội họa từ 16 đến 22 tuổi đang học tập, sinh sống tại TP Đà Nẵng. Các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh giá trị lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, kiến trúc truyền thống và di sản văn hóa của Đà Nẵng dưới góc nhìn sáng tạo của giới trẻ.

Ngoài ra, chương trình còn có các buổi biểu diễn nhạc cụ dân tộc và hô hát bài chòi nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống đến công chúng.

Chương trình biểu diễn hô hát bài chòi và nhạc cụ dân tộc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, ngày hội không chỉ là hoạt động hưởng ứng DIFF 2026 mà còn hướng đến xây dựng một không gian mở để nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, khuyến khích tinh thần sáng tạo trong giới trẻ.

XUÂN QUỲNH