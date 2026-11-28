Ngày 28-11, Trường Đại học VinUni cho biết, trường vừa được Mạng lưới quốc tế về phát triển bền vững vinh danh tại Giải thưởng về phát triển bền vững trong giáo dục đại học ISCN 2026 với mô hình hợp tác đa bên thúc đẩy chuyển đổi xanh tại các địa phương.

Trường Đại học VinUni

Đây là lần thứ 2, VinUni góp mặt tại giải thưởng này và là 1 trong 6 trường đại học trên thế giới được vinh danh tại giải thưởng năm nay.

6 trường đại học được Mạng lưới quốc tế về phát triển bền vững vinh danh lần này gồm: VinUni (Việt Nam), ETH Zurich (Thụy Sĩ), Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), Đại học quốc lập Đài Loan (Trung Quốc), Đại học Tasmania (Australia) và Đại học Bách khoa Milan (Italy).

Trường Đại học VinUni nhận danh hiệu Honourable Mention (ghi nhận danh dự) ở hạng mục “Partnerships for Progress” (hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững) với dự án “Từ mục tiêu khí hậu đến hành động địa phương: Mô hình hợp tác đa bên do trường đại học dẫn dắt vì chuyển đổi xanh”. Dự án do Trung tâm chuyển đổi xanh thông minh VinUni (GREEN-X) chủ trì. Với dự án này, VinUni đã phát triển mô hình hợp tác đa bên. Trong đó, trường đại học đóng vai trò kết nối các nhà khoa học, chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, đưa tri thức khoa học và công nghệ vào quá trình hoạch định chính sách và triển khai chuyển đổi xanh.

Dự án của VinUni đã xây dựng 6 đề án chuyển đổi xanh cấp tỉnh và 11 giải pháp xanh thông minh cho 4 địa phương với tổng dân số hơn 24,3 triệu người và khoảng 473.000 doanh nghiệp. Hơn 1.000 cán bộ lãnh đạo địa phương và đại diện doanh nghiệp cũng tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực chuyển đổi xanh. Tháng 10-2026, dự án đã bàn giao cho tỉnh Khánh Hòa các nền tảng số phục vụ giám sát chuyển đổi xanh và quản lý tiêu chuẩn du lịch xanh.

ISCN 2026 ghi nhận hiệu quả thực tế và tiềm năng nhân rộng của mô hình, đặc biệt đối với các trường đại học tại những quốc gia đang phát triển. Điều này cũng khẳng định vai trò của trường đại học trong việc kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ với nhu cầu thực tiễn, góp phần thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững tại địa phương...

LÂM NGUYÊN