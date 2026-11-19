Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tại Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa tổ chức lễ trao “Giải thưởng học thuật chuyên ngành Hán Nôm” - năm 2026 mang tên GS-TS-NGND Nguyễn Ngọc San (Giải thưởng Nguyễn Ngọc San).

Trao 14 Giải thưởng Nguyễn Ngọc San cho các công trình nghiên cứu Hán Nôm. Ảnh HÀ THU

14 giải thưởng được trao cho các công trình nghiên cứu, gồm 1 đề tài của nghiên cứu sinh tiến sĩ, 1 luận văn của học viên cao học và 12 khóa luận của sinh viên đại học.

Lễ trao “Giải thưởng học thuật chuyên ngành Hán Nôm” - năm 2026. Ảnh HÀ THU

Giải thưởng Nguyễn Ngọc San do gia đình Giáo sư phối hợp với Khoa Ngữ văn (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) tổ chức, xét trao hàng năm cho nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên có thành tích tốt trong nghiên cứu chuyên ngành Hán Nôm, góp phần khuyến khích người học quan tâm đến ngôn ngữ Hán Nôm, nghiên cứu di sản văn bản cổ và bảo tồn các giá trị văn hóa Việt Nam.

Dịp này, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức tọa đàm ra mắt “Tuyển tập Nguyễn Ngọc San” gồm 2 tập. Tập 1 tập trung nghiên cứu chữ Nôm và di sản Hán Nôm; tập 2 nghiên cứu tiếng Việt lịch sử và từ điển. Tuyển tập tập hợp những công trình tiêu biểu đã công bố của Giáo sư, phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo các thế hệ tiếp nối.

Tại tọa đàm, các nhà khoa học đánh giá GS-TS-NGND Nguyễn Ngọc San là nhà nghiên cứu ngữ văn học tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho lĩnh vực Hán Nôm. Các công trình của ông tập trung vào 3 mảng chính gồm: khảo cứu văn bản di sản Hán Nôm, nghiên cứu chữ Nôm và tiếng Việt lịch sử, biên soạn từ điển và các sách công cụ. Ông là một trong những học giả tiêu biểu, người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản Hán Nôm cũng như tiếng Việt lịch sử. Tên tuổi và sự nghiệp của GS-TS-NGND Nguyễn Ngọc San gắn liền với những thành tựu có ý nghĩa nền tảng, góp phần quan trọng vào việc khẳng định giá trị của văn hóa, ngôn ngữ dân tộc trong tiến trình phát triển và hội nhập.

Trao 14 Giải thưởng Nguyễn Ngọc San cho các công trình nghiên cứu Hán Nôm. Ảnh HÀ THU

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, GS-TS-NGND Nguyễn Ngọc San còn có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng, đào tạo và phát triển ngành Hán Nôm học ở các bậc học từ cử nhân đến tiến sĩ. Ông trực tiếp tham gia xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình và định hướng phương pháp dạy học, trong đó nhấn mạnh việc kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, giữa tri thức ngôn ngữ và việc minh giải văn bản cổ. Nhiều giáo trình và công trình từ điển do ông tham gia biên soạn đã trở thành tài liệu chuẩn mực, có giá trị lâu dài đối với hoạt động đào tạo và nghiên cứu.

Cho đến nay, nhà giáo, nhà khoa học Nguyễn Ngọc San là người duy nhất ở Việt Nam đã tự nghiên cứu và bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ về chữ Nôm (năm 1982); được phong học hàm Phó Giáo sư (năm 1995), Giáo sư (năm 1999); được Nhà nước phong tặng Nhà giáo Ưu tú (năm 1998), Nhà giáo Nhân dân (năm 2002); được tặng Giải thưởng Nhà nước về Khoa học công nghệ (năm 2012) và nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác...

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LÂM NGUYÊN - MAI AN