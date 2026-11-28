Sáng 28-11, Hội nghị Nhiệt điện châu Á lần thứ 8 và Hội nghị Nhiệt điện Đông Nam Á lần thứ 9 (ACT-SACT 2026) khai mạc tại Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (ĐHQG TPHCM). Tại hội nghị, sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ có dịp trao đổi với chuyên gia quốc tế về cách nghiên cứu vật liệu bán dẫn và ứng dụng chúng để chuyển nhiệt thành điện.

GS-TS Phan Bách Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (ĐHQG TPHCM) phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, GS-TS Phan Bách Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (ĐHQG TPHCM), cho biết hội nghị có khoảng 140 nhà khoa học và đại biểu tham dự. Theo ban tổ chức, đại biểu đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chương trình diễn ra từ ngày 27 đến 29-11, gồm các phiên báo cáo toàn thể, báo cáo chuyên đề và trình bày poster.

Mở rộng cơ hội học hỏi cho người làm nghiên cứu trẻ

Phát biểu tại sự kiện, PGS-TS Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM, cho biết nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế là hai động lực phát triển của ĐHQG TPHCM. Trong định hướng xây dựng hệ thống đại học nghiên cứu, ĐHQG TPHCM chú trọng tăng cường hợp tác giữa các ngành, tạo môi trường để giảng viên, sinh viên và các nhà khoa học cùng tham gia giải quyết những vấn đề khoa học, công nghệ.

PGS-TS Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM, phát biểu.

Đề cập đến sự tham gia của sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ tại hội nghị, PGS-TS Trần Cao Vinh cho rằng đây là cơ hội để họ học hỏi từ các chuyên gia, trao đổi ý tưởng với đồng nghiệp quốc tế và phát triển hướng nghiên cứu của mình. Qua các phiên thảo luận, người tham dự có thể tìm hiểu cách các nhóm nghiên cứu đặt câu hỏi, chọn phương pháp và kiểm chứng kết quả đối với cùng một vấn đề.

GS Takao Mori (Đại học Tsukuba, Nhật Bản), Chủ tịch Hội Nhiệt điện Quốc tế, phát biểu.

GS Takao Mori (Đại học Tsukuba, Nhật Bản), Chủ tịch Hội Nhiệt điện Quốc tế, cho biết việc tổ chức các hội nghị ngay trong khu vực giúp các nhà nghiên cứu trẻ thuận tiện hơn khi đi lại và gặp gỡ đồng nghiệp. Theo ông, hoạt động kết nối của cộng đồng nghiên cứu nhiệt điện châu Á được nối lại tại hội nghị ở Nhật Bản năm 2025 sau thời gian gián đoạn vì đại dịch. Ông kỳ vọng cuộc gặp tại TPHCM sẽ tạo thêm cơ hội hợp tác giữa các nhóm nghiên cứu trong khu vực.

Từ nghiên cứu vật liệu đến thiết kế thiết bị

Một chủ đề được đề cập tại hội nghị là công nghệ nhiệt điện cho phép chuyển trực tiếp chênh lệch nhiệt độ thành điện năng và có thể dùng điện để làm lạnh. GS-TS Phan Bách Thắng cho biết các hướng nghiên cứu tại hội nghị trải rộng từ thu hồi nhiệt thải, làm lạnh trạng thái rắn đến phát triển cảm biến đeo có khả năng tự cấp điện. Chẳng hạn, một hướng đang được nghiên cứu là tận dụng chênh lệch nhiệt độ giữa cơ thể và môi trường để cấp điện cho thiết bị công suất thấp. Hướng này đặt ra yêu cầu phối hợp giữa các nhóm nghiên cứu vật liệu, thiết kế linh kiện và phát triển thiết bị.

Một ví dụ về hợp tác giữa các trường và viện trong danh mục báo cáo là nghiên cứu cấu trúc và tính chất nhiệt điện của hợp kim đồng, bạc, selen và tellur. Công trình có sự tham gia của các tác giả thuộc Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Viện Công nghệ Vật liệu tiên tiến (ĐHQG TPHCM) và các đơn vị nghiên cứu, đào tạo khác trong nước. Chương trình cũng đề cập đến việc dùng trí tuệ nhân tạo và học máy để dự đoán tính chất vật liệu, qua đó hỗ trợ lựa chọn vật liệu cần khảo sát sâu hơn.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại sự kiện.

Tại hội nghị, GS Takao Mori giới thiệu hướng phát triển vật liệu và mô-đun nhiệt điện hiệu suất cao. Báo cáo toàn thể của GS Kanishka Biswas đề cập đến cơ chế truyền nhiệt trong vật liệu tinh thể. Các chủ đề này cho thấy hai khâu mà người học có thể tiếp cận trong nghiên cứu nhiệt điện: tìm hiểu vì sao một vật liệu dẫn nhiệt theo cách nhất định và vận dụng hiểu biết đó để thiết kế linh kiện.

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