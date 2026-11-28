Không chỉ thu hút cộng đồng nghiên cứu, hội thảo cũng thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên

Mang chủ đề “AI tạo sinh, Ngôn ngữ và Trách nhiệm xã hội”, VCL2026 gửi gắm thông điệp: Phát triển trí tuệ nhân tạo không chỉ là hành trình chinh phục những giới hạn mới của công nghệ, mà còn là hành trình nâng cao năng lực con người, gìn giữ bản sắc văn hóa và kiến tạo những giá trị bền vững cho xã hội.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là AI tạo sinh, đang làm thay đổi sâu sắc phương thức tiếp cận tri thức, giáo dục, nghiên cứu khoa học và giao tiếp xã hội, VCL2026 là diễn đàn học thuật kết nối các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, nhà quản lý và giảng viên nhằm chia sẻ những kết quả nghiên cứu, trao đổi các xu hướng phát triển và đề xuất giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo gắn với trách nhiệm xã hội.

Với 51 báo cáo khoa học, gồm 3 báo cáo chính tại phiên toàn thể và 48 báo cáo tại 6 tiểu ban chuyên môn, hội thảo thể hiện sự giao thoa giữa công nghệ thông tin, ngôn ngữ học, khoa học giáo dục và khoa học xã hội – nhân văn. Các báo cáo tại phiên toàn thể tập trung làm rõ những chuyển biến của giáo dục đại học trong kỷ nguyên AI, phương pháp truy xuất và kiểm chứng thông tin, đồng thời phân tích tiềm năng và giới hạn của trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy ngôn ngữ.

PGS. TS. Trần Mạnh Hà, Hiệu trưởng HUFLIT chia sẻ tại Hội thảo VCL 2026

Tiếp nối những vấn đề đặt ra tại phiên toàn thể, các báo cáo chuyên môn mở rộng phạm vi nghiên cứu từ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mô hình ngôn ngữ lớn, xây dựng đồ thị tri thức đến đổi mới giáo dục, quản trị đào tạo, số hóa di sản Hán Nôm và phát triển công nghệ hỗ trợ người khiếm thị. Bên cạnh những tiến bộ về công nghệ, các nghiên cứu còn chú trọng đến những vấn đề mang tính thời sự như độ tin cậy của AI, liêm chính học thuật, quyền riêng tư, quản trị dữ liệu và trách nhiệm của con người trong quá trình phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Chia sẻ về ý nghĩa và định hướng của hội thảo, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Hiệu trưởng HUFLIT, đại diện Ban Tổ chức, nhấn mạnh: “Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, sứ mệnh của giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ tri thức mà còn hướng đến kiến tạo năng lực, khơi mở tư duy sáng tạo, phát triển khả năng tư duy độc lập và bồi đắp trách nhiệm xã hội cho người học. Thông qua Hội thảo VCL2026, HUFLIT mong muốn xây dựng một diễn đàn học thuật liên ngành, nơi hội tụ tri thức, kết nối các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý, qua đó thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách hiệu quả, có trách nhiệm. Chúng tôi tin rằng thước đo giá trị của công nghệ không chỉ nằm ở những đột phá khoa học, mà quan trọng hơn là khả năng nâng cao năng lực con người, kiến tạo những giá trị thiết thực và đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội”.

VCL2026 tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của nhà phát triển và người dùng công cụ tạo sinh

Trong tiến trình đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, VCL2026 được kỳ vọng sẽ mở ra những hướng nghiên cứu mới, thúc đẩy hợp tác liên ngành, tăng cường kết nối giữa nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn, đồng thời góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ ngôn ngữ tại Việt Nam.

Thông qua hội thảo, HUFLIT và Hội Ngôn ngữ học Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò kết nối cộng đồng khoa học, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và thúc đẩy sự hình thành một hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo đáng tin cậy, nhân văn và bền vững.

THẢO TRƯƠNG