Ngày 25-11, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQG TPHCM) phối hợp Bosch Việt Nam tổ chức tọa đàm chuyên đề “Problem Solving in Industry – Giải quyết vấn đề trong môi trường công nghiệp”, giúp sinh viên tiếp cận phương pháp phân tích nguyên nhân gốc rễ và xử lý những tình huống thực tế trong sản xuất.

GS-TS Ngô Đại Nghiệp, Trưởng Phòng Quan hệ đối ngoại, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TPHCM) phát biểu.

Phát biểu khai mạc, GS-TS Ngô Đại Nghiệp, Trưởng Phòng Quan hệ đối ngoại, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, cho biết, sự đồng hành của doanh nghiệp là cầu nối quan trọng, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo hàn lâm và yêu cầu thực tế của ngành công nghiệp.

Trong môi trường kỹ thuật không ngừng đổi mới, năng lực nhận diện, phân tích và xử lý vấn đề ngày càng trở thành yêu cầu cốt lõi đối với người kỹ sư. Vì vậy, bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên cần được trang bị tư duy hệ thống, kỹ năng thực hành và khả năng phối hợp để nâng cao năng lực nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Theo GS-TS Ngô Đại Nghiệp, dù có thế mạnh về khoa học cơ bản, hoạt động đào tạo và nghiên cứu của trường luôn gắn với công nghệ mũi nhọn, công nghệ chiến lược. Nhà trường kỳ vọng quan hệ hợp tác với Bosch Việt Nam tiếp tục phát triển, mở thêm nhiều cơ hội học tập, trải nghiệm và việc làm cho sinh viên.

Ông Đỗ Thanh Long, chuyên gia cấp cao về giải quyết vấn đề tại Nhà máy Bosch ở Khu công nghiệp Long Thành, phát biểu.

Tại tọa đàm, ông Đỗ Thanh Long, chuyên gia cấp cao về giải quyết vấn đề tại Nhà máy Bosch ở Khu công nghiệp Long Thành, TP Đồng Nai giới thiệu phương pháp 8D, quy trình giải quyết vấn đề được sử dụng phổ biến trong ngành công nghiệp ô tô. Quy trình giúp doanh nghiệp thành lập nhóm xử lý, mô tả vấn đề, triển khai biện pháp ngăn chặn tạm thời, xác định nguyên nhân gốc rễ, lựa chọn giải pháp khắc phục và phòng ngừa lỗi tái diễn.

Theo ông Đỗ Thanh Long, nền tảng đầu tiên của quá trình giải quyết vấn đề là thái độ. Người thực hiện không nên xem vấn đề là trở ngại để né tránh mà cần coi đó là cơ hội bổ sung kiến thức, thử thách năng lực và tích lũy kinh nghiệm.

“Thành công được tạo nên từ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và thái độ; trong đó, thái độ đóng vai trò như một hệ số nhân”, ông Đỗ Thanh Long chia sẻ.

Diễn giả cũng hướng dẫn sinh viên sử dụng các công cụ như 5 Why, biểu đồ Ishikawa, Pareto, Six Sigma và thiết kế thí nghiệm. Tuy nhiên, nhóm xử lý phải dựa trên dữ liệu, quan sát thực tế và bằng chứng kiểm chứng, tránh vội vàng đưa suy đoán vào phần mô tả vấn đề.

Theo ông Đỗ Thanh Long, không có công cụ nào tốt nhất cho mọi trường hợp, chỉ có công cụ phù hợp với từng vấn đề. Việc lựa chọn phải căn cứ vào quy mô dự án, lượng dữ liệu, mức độ phức tạp và nguồn lực hiện có.

Qua những tình huống thực tế tại nhà máy, sinh viên được hướng dẫn cách phân biệt hiện tượng, hậu quả và nguyên nhân gốc rễ; đồng thời hiểu rõ tầm quan trọng của việc đến hiện trường, trực tiếp quan sát sản phẩm, thiết bị và quy trình vận hành.

CÔNG CHƯƠNG