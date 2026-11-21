Bốn sinh viên Khoa Dược, Trường Đại học Lạc Hồng (LHU) giành giải nhất cuộc thi ASU VentureX Global Challenge 2026 với dự án màng phim thảo dược đổi màu, hướng đến hỗ trợ theo dõi vết thương và nhận biết thời điểm thay màng.

Ban tổ chức giao giải cho các đội, nhóm HEALIO của Trường ĐH Lạc Hồng (trái).

Tại vòng chung kết ASU VentureX Global Challenge 2026 diễn ra ngày 20-11 (giờ địa phương) tại Đại học Bang Arizona (Mỹ), nhóm HEALIO của Trường Đại học Lạc Hồng giành giải nhất, nhận phần thưởng 4.000 USD. Vòng chung kết quy tụ đại diện 7 trường đại học đến từ 7 quốc gia, trình bày dự án, trả lời câu hỏi và nhận góp ý của các chuyên gia về sản phẩm, thị trường và khả năng gọi vốn.

Niềm vui của nhóm HEALIO của Trường ĐH Lạc Hồng khi giành giải nhất.

PGS-TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng, cho biết dự án đoạt giải mang tên “Màng phim thảo dược thông minh tích hợp công nghệ theo dõi thời điểm thay màng”. Nhóm thực hiện gồm bốn sinh viên Khoa Dược là Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Yến Ngọc, Nguyễn Thùy Dương và Quách Thị Huyền Diệu, dưới sự hướng dẫn của hai giảng viên Đoàn Văn Viên và Nguyễn Thị Phương Thảo.

Nhóm sử dụng curcumin từ nghệ làm chất chỉ thị nhạy với độ pH. Theo thiết kế của dự án, màng phim có thể chuyển từ vàng sang đỏ khi độ pH thay đổi. Tín hiệu màu được nhóm đề xuất như một dấu hiệu hỗ trợ theo dõi vết thương, lưu ý nguy cơ nhiễm trùng và cân nhắc thời điểm thay màng.

Bên cạnh curcumin, công thức màng phim còn có chiết xuất lá trầu không. Nhóm kết hợp màng phim với ứng dụng quản lý sức khỏe Healio tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), hướng đến hỗ trợ người dùng theo dõi quá trình chăm sóc vết thương. Qua dự án, các sinh viên vận dụng kiến thức bào chế dược phẩm và dược liệu để phát triển một sản phẩm có thể cung cấp tín hiệu trực quan cho người sử dụng.

Vòng chung kết nằm trong chương trình ASU VentureX Fall Experience 2026, diễn ra từ ngày 15 đến 22-11. Trước cuộc thi, sinh viên tham gia buổi huấn luyện thuyết trình dự án với chuyên gia Brent Sebold và buổi chia sẻ của Joy Griffin. Nội dung tập trung vào cách xác định nhóm khách hàng, kiểm chứng nhu cầu thị trường, xây dựng mô hình kinh doanh và trình bày dự án trước hội đồng. Các đội được hướng dẫn dùng minh chứng cụ thể để làm rõ vấn đề của người dùng và khả năng giải quyết vấn đề của sản phẩm.

VentureX Global Challenge 2026 quy tụ đại diện 7 trường đại học đến từ 7 quốc gia. Các đội góp mặt ở vòng tranh tài toàn cầu sau các vòng tuyển chọn từ nhiều dự án khởi nghiệp của sinh viên tại 35 trường đại học. Cuộc thi nằm trong chương trình ASU VentureX Fall Experience 2026, diễn ra từ ngày 15 đến 22-11. Trước vòng chung kết, sinh viên được hướng dẫn cách xác định khách hàng, kiểm chứng nhu cầu thị trường và xây dựng mô hình kinh doanh. Các đội cũng có dịp gặp gỡ doanh nhân và tìm hiểu cách Đại học Bang Arizona kết nối dự án sinh viên với cố vấn và nguồn vốn.

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