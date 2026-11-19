Ba học sinh Việt Nam vừa xuất sắc giành Huy chương Đồng tại Vòng Chung kết Malaysia Techlympics 2026. Đây là sân chơi về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học (STEM) do Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo Malaysia (MOSTI) tổ chức, thu hút sự tham gia tranh tài của học sinh đến từ nhiều quốc gia.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Công Trứ (phường Thông Tây Hội, TPHCM) được trao Huy chương Đồng tại Vòng Chung kết Malaysia Techlympics 2026

Kết quả thi đấu tại vòng chung kết, học sinh Việt Nam đã giành được Huy chương Đồng ở cả hai bảng Primary (tiểu học) và Secondary (trung học) ở nội dung Drone.

Cụ thể, ở bảng Primary, em Võ Nguyễn Vương An, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Vinschool Grand Park (phường Long Bình, TPHCM) đã xuất sắc giành Huy chương Đồng.

Em Võ Nguyễn Vương An, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Vinschool Grand Park (phường Long Bình, TPHCM) đã xuất sắc giành Huy chương Đồng ở bảng Primary

Tương tự, ở bảng Secondary, hai học sinh Lê Mạnh Tường (lớp 11D15) và Lê Đức Tài (lớp 10A2), cùng là học sinh Trường THPT Nguyễn Công Trứ (phường Thông Tây Hội, TPHCM), cũng xuất sắc giành Huy chương Đồng tại vòng chung kết.

Thành tích ở cả hai bảng đấu góp phần khẳng định năng lực của học sinh Việt Nam trong việc vận dụng kỹ năng khoa học công nghệ giải quyết các vấn đề thực tiễn, đồng thời thể hiện bản lĩnh thi đấu ngày càng vững vàng tại các sân chơi quốc tế.

Trước đó, các thí sinh đã tham gia Vòng thi quốc gia Vietnam Techlympics 2026 do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Khu Công nghệ cao TPHCM phối hợp cùng Trung tâm Khoa học-Công nghệ STEM TOWN, Trung tâm Giáo dục TiimEdu tổ chức.

Trong quá trình chuẩn bị tham gia sân chơi quốc tế, các em tiếp tục được huấn luyện tại Trung tâm Khoa học – Công nghệ STEM TOWN để rèn luyện kỹ năng điều khiển Drone, xử lý tình huống thực tế và làm quen với môi trường thi đấu, qua đó nâng cao năng lực thực hành và sự tự tin trước khi bước vào Vòng Chung kết tại Malaysia.

THU TÂM