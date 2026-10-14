Đại học Lạc Hồng chú trọng đào tạo nhân lực công nghệ cao

Lãnh đạo UBND TP Đồng Nai kỳ vọng Trường Đại học Lạc Hồng tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và logistics, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực.⁸

Văn nghệ chào mừng chương trình Ngày hội chào đón tân sinh viên LHU 2026. Ảnh: PHÚ NGÂN

Tối 13-10, tại Khu du lịch Bửu Long (phường Trấn Biên, TP Đồng Nai), Trường Đại học Lạc Hồng (LHU) tổ chức chương trình Ngày hội chào đón tân sinh viên LHU 2026 – Đêm nhạc hội LHU 2026 với chủ đề “Khởi đầu cùng nhau”.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng nhấn mạnh, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là những nền tảng quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững. Bên cạnh hạ tầng và các công trình hiện đại, chất lượng nguồn nhân lực, trình độ tri thức và khát vọng vươn lên của con người có vai trò quyết định đối với sự phát triển của một đô thị.

Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại chương trình. Ảnh: PHÚ NGÂN

Lãnh đạo UBND TP Đồng Nai đánh giá cao những kết quả Trường Đại học Lạc Hồng đạt được sau gần 30 năm xây dựng và phát triển, nhất là trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Các hoạt động kiểm định chất lượng, chuyển đổi số trong đào tạo, nghiên cứu vi mạch bán dẫn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo thể hiện nỗ lực đổi mới, gắn hoạt động đào tạo với nhu cầu thực tiễn.

Theo bà Nguyễn Thị Hoàng, TP Đồng Nai đang có nhiều cơ hội phát triển từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống khu công nghiệp, dịch vụ logistics, công nghệ cao và quá trình chuyển đổi số. Đây cũng là những lĩnh vực đặt ra yêu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực có chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ.

Hàng trăm sinh viên LHU tham gia chương trình. Ảnh: PHÚ NGÂN

Trên cơ sở đó, thành phố kỳ vọng nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, gắn chương trình đào tạo với nhu cầu thị trường lao động; chú trọng các ngành, lĩnh vực như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, công nghệ thông tin, logistics và dịch vụ chất lượng cao.

Cùng với đào tạo, nhà trường cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, tạo giá trị thiết thực cho doanh nghiệp và cộng đồng. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng nhân cách, đạo đức, tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến cho sinh viên, giúp người học phát triển toàn diện cả chuyên môn lẫn kỹ năng sống.

UBND TP Đồng Nai trao khen thưởng cho tập thể đạt thành tích xuất sắc tại Cuộc thi Sáng tạo robot châu Á – Thái Bình Dương (ABU Robocon) 2026. Ảnh: PHÚ NGÂN

Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai cho biết, chính quyền thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện theo quy định để các cơ sở giáo dục đại học phát triển; thúc đẩy hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tiễn và định hướng phát triển địa phương.

Tân sinh viên nhận học bổng tài năng của LHU. Ảnh: PHÚ NGÂN

Dịp này, UBND TP Đồng Nai trao khen thưởng cho tập thể đạt thành tích xuất sắc tại Cuộc thi Sáng tạo robot châu Á – Thái Bình Dương (ABU Robocon) 2026. Trường Đại học Lạc Hồng cũng vinh danh 9 thủ khoa đầu vào đại diện cho 9 khoa chuyên môn và 21 tân sinh viên nhận học bổng tài năng, mỗi suất trị giá tương đương 100% học phí.

Robocon Lạc Hồng: 11 lần vô địch Quốc gia, 3 lần vô địch châu Á Trường Đại học Lạc Hồng là một trong những cơ sở giáo dục đại học giàu thành tích tại Cuộc thi Sáng tạo robot Việt Nam (Robocon). Năm 2026, đội LH-FOF giành chức vô địch quốc gia lần thứ 11 cho nhà trường, qua đó đại diện Việt Nam tham dự Cuộc thi Sáng tạo robot châu Á – Thái Bình Dương (ABU Robocon 2026) tại Hong Kong (Trung Quốc). Tại đấu trường quốc tế ngày 23-8-2026, đội LH-FOF giành giải Ba và giải Thiết kế xuất sắc nhất (Best Design Award). Trước đó, Đại học Lạc Hồng đã 3 lần vô địch ABU Robocon vào các năm 2014, 2017 và 2018.

PHÚ NGÂN