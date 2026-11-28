Trường Đại học Thăng Long vừa phối hợp với Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế Thanh niên Việt - Hàn với chủ “Thanh niên Việt - Hàn trong kỷ nguyên AI và chuyển đổi số: Những vấn đề và triển vọng”.

Hội thảo Khoa học quốc tế Thanh niên Việt - Hàn tại Trường Đại học Thăng Long. Ảnh: THU VÂN

Hội thảo quy tụ 89 nhà nghiên cứu trẻ với 29 bài nghiên cứu, trong đó có 6 bài từ 4 trường đại học Hàn Quốc và 23 bài từ 10 trường đại học Việt Nam. Sự kiện thu hút 400 sinh viên và học viên cao học tham dự, tạo nên không gian trao đổi và giao lưu học thuật sôi nổi.

Các tham luận, trao đổi tại hội thảo tập trung vấn đề AI trong ngoại giao số, ngoại giao công chúng về các vấn đề lãnh thổ, trung gian văn hóa trên nền tảng số và hợp tác công nghệ giữa hai nước. Cùng với đó là các vấn đề ứng phó thông tin sai lệch do AI, giao lưu ngôn ngữ – văn hóa trực tuyến, mô hình đại học xanh và ứng dụng AI trong kết nối doanh nhân trẻ.

Đáng chú ý, các thảo luận đã làm rõ vấn đề hiện đang được quan tâm là văn hóa số, sức mạnh mềm và hình ảnh quốc gia: biểu hiện văn hóa trong sản phẩm âm nhạc, đồng sáng tạo nội dung số, hành vi tiêu dùng của Gen Z và ứng dụng AI trong du lịch. Vấn đề độ tin cậy thông tin trong kỷ nguyên AI, nhận thức của Gen Z về tin giả, lỗi dịch tự động, trách nhiệm đạo đức trên mạng xã hội và hình ảnh quốc gia qua eSports... cũng được các đại biểu tập trung làm rõ.

Nhiều tham luận xuất phát từ những trải nghiệm quen thuộc của sinh viên, gắn với đời sống của người trẻ như sử dụng chatbot, dịch thuật bằng AI, tiếp nhận nội dung trên TikTok và tìm kiếm thông tin du học. Các nghiên cứu đặt ra câu hỏi về cách người học đánh giá thông tin do AI cung cấp, nhận diện “ảo giác” AI và kiểm chứng kết quả trước khi sử dụng trong học tập, dịch thuật.

Ở lĩnh vực văn hóa, các nhóm tác giả nghiên cứu vai trò của nhà sáng tạo nội dung trẻ, khả năng hợp tác trên TikTok và YouTube, cũng như cách giới thiệu văn hóa truyền thống qua sản phẩm âm nhạc. Những trường hợp như MV “Bắc Bling” và “HEYA”, website du lịch Visit Seoul và HanoiGo... được minh chứng sống động cho cách truyền tải văn hóa và hình ảnh quốc gia trên không gian số...

Theo TS Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long, các nội dung trao đổi tại hội thảo cho thấy, những điều kiện để giao tiếp trên môi trường số có thể phát triển thành sự hiểu biết và hợp tác giữa thanh niên các quốc gia. Đồng thời, AI có thể giúp giảm trở ngại về ngôn ngữ, văn hóa làm việc và thông tin thị trường. Cách công chúng và người trẻ tiếp xúc với hình ảnh quốc gia qua các nền tảng số, các sản phẩm văn hóa cũng có thể kích thích tiêu dùng, giải trí và trải nghiệm du lịch..

Đáng chú ý, với việc thảo luận về nghiên cứu "ảnh hưởng tiềm tàng của sự sai lệch thông tin dưới tác động của AI đối với hình ảnh quốc gia và chiến lược ứng phó thông qua ngoại giao công chúng số do thanh niên dẫn dắt", hội thảo cũng đã đưa ra thông điệp về vai trò phối hợp cũng như trách nhiệm của người dùng, nhà trường, nền tảng và cơ quan quản lý. Nhu cầu, năng lực sử dụng công nghệ, tư duy phản biện và hiểu biết văn hóa, đó là những năng lực cần thiết để thanh niên tham gia sâu hơn vào hoạt động học tập, sáng tạo trong môi trường số...

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LÂM NGUYÊN - THU VÂN